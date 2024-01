Nonostante le sfide affrontate nel corso del 2023, Rabona Mobile affronta il nuovo anno con ambizione, puntando a diventare un operatore internazionale attraverso il lancio di Rabona Connect, un innovativo servizio di eSIM globale. Questa iniziativa si propone di offrire ai clienti un’alternativa in un contesto in cui la disputa tra Rabona, Vodafone e Plintron impedisce attualmente l’uso dei servizi di telefonia mobile in Italia.

Rabona Connect si distingue per l’introduzione delle eSIM globali, consentendo la navigazione in oltre 200 Paesi in tutto il mondo. Questo servizio sarà implementato attraverso l’installazione delle SIM virtuali su dispositivi compatibili, offrendo agli utenti una modalità di connessione innovativa e flessibile, soprattutto per coloro che viaggiano spesso. Rabona Connect prevede diverse opzioni, con piani della durata di 30 giorni che consentono agli utenti di selezionare tra diverse fasce di servizio, tra cui Base, Standard e il più completo Premium.

Cosa è successo riguardo i disservizi Rabona Mobile 2023

Al momento, non ci sono sviluppi riguardo al ripristino dei servizi di telefonia mobile in Italia per i clienti Rabona Mobile. Da quando la disputa è cominciata, i clienti hanno visto la propria linea decadere tra aprile e giugno dello scorso anno. A causa dei disservizi, l’operatore è stato costretto a portare la faccenda in tribunale, intentando un ricorso cautelare contro Vodafone e Plintron. Dopo una lunga attesa, agli inizi di luglio, il Tribunale di Milano ha espresso il proprio verdetto parziale, spiegando come gli utenti Rabona non potessero continuare a vivere le conseguenze di questioni interne. Tuttavia, i legali non hanno ancora raggiunto una conclusione e il Tribunale non ha nominato nessun colpevole o risarcimento.

Nel frattempo Rabona ha pubblicato una lettera aperta per spiegare esattamente cosa sia successo, accusando in particolare la Vodafone. Quest’ultima avrebbe risposto alle richieste con minacce velate di interruzione dei servizi. La faccenda continua ad andare avanti e i disservizi sembra non siano completamente rientrati. Dal suo canto, Rabona non ha affrontato il tutto con un approccio trasparente. Sul proprio sito, in tutto il periodo, non ha specificato la presenza di problematiche di linea, generando ancor più disagio. Come si concluderà questa lunga storia?