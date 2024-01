Dal 22 dicembre, Rabona Mobile ha annunciato ufficialmente l’introduzione di nuovi servizi di comunicazione internazionali attraverso il brand “Rabona Connect“. A partire dal 2 gennaio 2024, saranno disponibili offerte di eSIM e pacchetti di connessione globale, ampliando così le opzioni per gli utenti dell’operatore virtuale.

Opzioni da 1 Giga a 20 Giga per tutte le esigenze di connessione

Le tariffe proposte per il servizio Rabona Connect sono strutturate in diverse opzioni, cercando di soddisfare le esigenze di connettività di una varietà di utenti. La gamma include la tariffa Base con 1 Giga per 7 giorni al costo di 4 euro, la tariffa Standard con 3 Giga per 30 giorni a 9,50 euro, la tariffa Premium con 5 Giga per 30 giorni a 14 euro, la tariffa Performance con 10 Giga per 30 giorni a 23,50 euro e infine la tariffa TOP Performance con 20 Giga per 30 giorni a 32,50 euro.

Nonostante questa positiva espansione delle offerte, la situazione attuale per gli utenti di Rabona Mobile presenta alcuni problemi. Un contenzioso tra Vodafone, il fornitore di rete, e Plintron, l’aggregatore dell’operatore virtuale, ha portato a disagi significativi. Gli utenti stanno riscontrando difficoltà nell’invio di messaggi di testo, nell’utilizzo della connessione dati e nelle chiamate. Attualmente, le uniche funzionalità disponibili sono le chiamate in entrata e gli SMS in entrata. Questa limitazione è temporanea, in attesa di una risoluzione del contenzioso che permetterà il ripristino completo dei servizi.

Da sottolineare che Rabona Mobile gestisce anche un secondo brand chiamato “Sì, Pronto!?!“. Nonostante la diversa scelta estetica tra le SIM, appartengono sempre all’operatore Rabona Mobile. Purtroppo, anche gli utenti di “Sì, Pronto!?!”” sono stati coinvolti nei problemi di connettività sopra menzionati.

Gli utenti Rabona Mobile affrontano sfide di connessione

Mentre l’annuncio dei nuovi servizi internazionali rappresenta una prospettiva positiva per Rabona Mobile, i disagi attuali dovuti al contenzioso stanno influenzando negativamente l’esperienza degli utenti. Resta da vedere come verrà risolto il conflitto tra Vodafone e Plintron, ma nel frattempo, gli utenti dovranno adattarsi alle limitazioni temporanee dei servizi. La situazione sottolinea l’importanza di una gestione efficace delle partnership nel settore delle telecomunicazioni per garantire un’esperienza continua e affidabile per gli utenti.