Ho.Mobile ha prontamente aggiornato le soglie di dati disponibili per il roaming zero nell’Unione Europea, insieme ai costi aggiuntivi applicati al superamento di tali limiti. Questa mossa è stata anticipata rispetto all’obbligo di adeguamento annuale, che entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno successivo. L’operatore ha modificato i loro piani tariffari, adeguandoli alle nuove soglie massime per il traffico dati in Europa, garantendo così trasparenza e conformità alle normative vigenti.

Iniziative preventive per un roaming più conveniente

Le nuove soglie per il traffico dati in Europa e i relativi costi extra soglia saranno oggetto di aggiornamento ogni primo gennaio fino al 2027. Successivamente, rimarranno invariate almeno fino al 2032. Durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la fine dell’anno, la formula adottata per calcolare la quantità di dati utilizzabili in Europa è basata sul seguente calcolo:

bundle dati in Europa=(costo mensile del pacchetto IVA esclusa1,55)×2bundle dati in Europa=(1,55costo mensile del pacchetto IVA esclusa​)×2

Per quanto riguarda i costi extra soglia, ovvero quelli applicati in caso di esaurimento del bundle dati europeo:

L’operatore hanno ridotto il costo da 0,21 centesimi di euro al MB nel 2023 a 0,18 centesimi di euro al MB nel 2024. In pratica, il costo si traduce in 0,0018 euro al megabyte o 1,8 euro al gigabyte, con una tariffazione per kilobyte consumato.

Dettagli completi delle proposte ho.Mobile per l’utilizzo in Europa

Per fornire un quadro completo, esaminiamo ora le offerte di ho.Mobile che includono i Giga disponibili per l’utilizzo in Europa senza costi aggiuntivi nel corso del 2024:

Offerte ho.Mobile orange (per clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri):

100 Giga a 5,99 euro al mese, dati UE inclusi: 6,4 Giga

180 Giga a 7,99 euro al mese, dati UE inclusi: 8,5 Giga

Offerte ho.Mobile orange (per clienti Kena, Digi, Energan e Feder Mobile):

150 Giga a 8,99 euro al mese, dati UE inclusi: 9,6 Giga

Offerte ho.Mobile 9.99 (per i clienti Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri):

230 Giga a 9,99 euro al mese, dati UE inclusi: 10,6 Giga

Offerte ho.Mobile green (nuovi numeri):

100 Giga a 6,99 euro al mese, dati UE inclusi: 7,4 Giga

150 Giga a 8,99 euro al mese, dati UE inclusi: 9,6 Giga

Offerte ho.Mobile purple (per clienti TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile):

50 Giga a 11,99 euro al mese, dati UE inclusi: 12,7 Giga

150 Giga a 13,99 euro al mese, dati UE inclusi: 14,8 Giga.

Benefici esclusivi per chi cerca l’eccellenza nel servizio

In questo scenario, ho.Mobile dimostra un impegno continuo verso la chiarezza e la soddisfazione del cliente, assicurando trasparenza nei costi e un’adeguata quantità di dati per l’utilizzo in Europa. La riduzione dei costi extra soglia rappresenta un ulteriore vantaggio per gli utenti. La tempestività nell’adeguamento alle normative vigenti riflette l’attenzione di ho. Mobile alle esigenze dinamiche del mercato delle telecomunicazioni.