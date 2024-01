Truffa in CORSO sulle e-mail, attenzione al messaggio SVUOTA-CONTI

Con un testo molto articolato, ci sono diversi utenti che stanno cascando in una truffa. Fate molta attenzione: stanno girando dei messaggi pronti a farvi credere che una ragazza vi abbia scritto, invitandovi poi a conoscerla meglio su un sito di incontri, con la scusa di avere lì tutte le sue foto.

Cliccando sul link che vi porterà al sito, vi ritroverete a concedere i vostri dati scrivendovi ad un form. Qualcuno ha perso anche i soldi direttamente dalla sua carta di credito. In basso il messaggio.

Truffa phishing verso gli utenti, con questo messaggio si rischia grosso

“Salve,

Voglio iniziare questa lettera con franchezza e sperando in una comunicazione sincera.

È molto importante per me esprimere i miei sentimenti e i miei desideri e spero che accettiate questa lettera con comprensione.

Recentemente ho pensato alla diversità nella mia vita e all’apertura a nuove relazioni.

Per questo ho deciso di scriverle.

Sono convinta che ognuno di noi abbia le proprie fantasie e i propri desideri, e sto cercando qualcuno con cui condividere queste idee e desideri.

con cui condividere queste idee e creare qualcosa di speciale.

Non sono alla ricerca di qualcosa di ordinario e standard.

Cerco un interlocutore, un partner e un amico con cui discutere di argomenti che spesso rimangono nascosti nella vita di tutti i giorni.

Credo che la comunicazione e la comprensione possano portare a nuove prospettive e a piacevoli sorprese. Non vedo l’ora di sentirti, mio signore. Voglio che tu ti unisca a me adesso Light_Maiden“