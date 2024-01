Truffa EPOCALE, attenzione al messaggio misterioso che svuota il CONTO

Tra le varie truffe che si nascondono sul web ce n’è una che addirittura farebbe credere a qualcuno di aver trovato una ragazza. La truffa in questione sembrerebbe consistere in un messaggio scritto da una donna, pronta a conoscere la vittima su un sito di incontri che in realtà però non esiste.

L’obiettivo è attirare questa persona a iscriversi a questo finto portale dove ingenuamente concederà i suoi dati.

La nuova truffa e il messaggio terribile da tenere assolutamente d’occhio

Tramite e-mail sta arrivando un messaggio come questo, esattamente scritto così. L’italiano precario fa capire che si tratta di un inganno, per cui dovrebbe essere semplice, ma in realtà sono diverse le persone ad esserci cascate.

“Ciao!

Sai, ho pensato che è arrivato il momento di cambiare. Ho passato tutta la vita a concentrarmi sulla mia carriera.

e la mia vita privata è rimasta nell’ombra. Succede, non è vero? Ora credo di capire come si è sentita

Madonna cantando “Like a Virgin” e rimanendo congelata negli affari.

Ma anche noi donne abbiamo bisogno di ispirazione e di energia maschile, non è vero? Sai, hai un po’ di energia,

di energia, e si vuole lasciare un po’ di libertà. Dopo tutto, il corpo non è solo un meccanismo, ma un’opera d’arte.

è un’opera d’arte.

Ma onestamente, non posso innamorarmi del primo ragazzo con gli occhi caldi. Ho bisogno di qualcuno.

Comunque, non voglio perdere tempo con infinite e-mail. Proviamo qualcosa di nuovo.

Scrivetemi qui MysticMirth91 – ho un paio di foto interessanti e alcuni suggerimenti per voi.

Che ne dici? Forse dovremmo dare una possibilità e tentare la fortuna?

Chissà, forse abbiamo l’opportunità di creare qualcosa di veramente bello per entrambi.

Scrivete, non siate timidi e non perdete di vista le mie foto! Ci vediamo sul sito!

Lora curiosa“