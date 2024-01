Iliad offre TANTISSIMI giga al mese e distrugge CoopVoce

La volontà degli utenti di cambiare gestore è sempre più accentuata dai tempi che corrono. Effettivamente sono molti i nomi da prendere in considerazione quando si decide di valutare un provider piuttosto che un altro. Dopo l’arrivo di Iliad tutto sembra essere radicalmente cambiato nel mondo della telefonia mobile italiana, con i gestori che sono costretti ad inseguire.

Ora si vuole proseguire su quella lunghezza d’onda, continuando a lanciare offerte importanti. Dopo la scadenza della promo da 180 giga infatti il provider ha ben pensato di offrire una nuova soluzione.

Iliad porta agli utenti la sua nuova offerta piena di giga e minuti senza limiti

Il grande vantaggio di Iliad è quello di offrire anche il 5G in maniera gratuita. Non ci saranno infatti costi aggiuntivi, né all’inizio, né in corso d’opera. Proprio questa peculiarità riesce a distinguere alla grande il provider, che così ruba tanti utenti alla concorrenza di continuo.

Ricordiamo ovviamente che per beneficiare del 5G servirà uno smartphone adatto, in grado di sostenere questo standard di rete. In caso contrario, lo avrete lo stesso ma senza poterlo utilizzare. La stessa cosa vale per la zona nella quale utilizzerete lo smartphone: se sarà provvista di 5G, lo noterete subito.

Da non dimenticare poi che ci sono anche chiamate, messaggi e navigazione negli altri paesi del mondo, chiaramente secondo i canoni dettati da Iliad.