Android, Play Store pieno di app e giochi a pagamento GRATIS

Recandosi nel Play Store di Google gli utenti possono notare oggi tanti titoli che erano a pagamento, totalmente gratis. Il mondo Android oggi è pronto quindi a sfruttare questa grande occasione, che probabilmente potrebbe dissolversi in poco tempo.

Per evitare di restare con un pugno di mosche, vi consigliamo pertanto di procedere al download proprio ora. In basso trovate alcune indicazioni molto preziose su cosa scaricare.

Play Store di Google, ecco cosa possono scaricare gratis gli utenti Android

Sono come sempre tantissimi i titoli che arrivano sul Play Store gratis per gli utenti Android, pur essendo a pagamento. Come potete notare in basso, ci sono nomi molto famosi che qualcuno non aspettava altro che diventassero gratuiti. Per procedere al download dovrete solamente cliccare sui link che vi riporteranno al Play Store.

Tra le applicazioni interessanti c’è Premium Camera, soluzione perfetta per sfruttare al massimo la propria fotocamera. Se invece amate la matematica, potete scaricare oggi un gioco che vi aiuterà a fare i calcoli, velocizzando la vostra mente. Si tratta di Speed Math – Mini Math Games.

Per quanto riguarda invece le applicazioni, non possono passare inosservati gli icon pack. I pacchetti icone servono a modificare lo stile del proprio sistema operativo, cambiando appunto lo stile delle icone di ogni applicazione disponibile sulla schermata iniziale. All’interno del Play Store di Google oggi gli utenti Android potranno scaricare titoli molto importanti sotto sotto questo punto di vista. Eccone alcuni: