I tablet sono per tutti una realtà a cui siamo abituati da tempo, sono diventati quasi indispensabili, soprattutto per chi li usa per studiare o per lavoro. La verità però è che anche se in giro se ne vedono migliaia, il settore di questo tipo di apparecchiatura sta iniziando a perdere colpi, infatti si sta registrando un notevole calo per quando riguarda la vendita di questi prodotti.

Cosa sta accadendo al mercato dei tablet

La spedizione mondiale di tablet ha registrato un importante calo del 14.2% su base annua, prendendo in considerazione il terzo trimestre dello scorso anno, arrivando ad una somma totale di 33.2 milioni di unità. Apple e Samsung (i produttori che nella classifica occupano le prime due posizioni del podio per quanto riguarda il numero di dispositivi venduti) , sono le aziende che hanno avuto più perdite. Le perdite di Apple ammontano al 15.1% mentre quelle di Samsung al 17.1%.

Anche il settore dei Chromebook è in crisi

Come i tablet, anche il loro settore non se la sta passando bene. Le vendite di questi dispositivi si sono ridotte drasticamente nel terzo trimestre del 2023 con un totale di 3.5 milioni di spedizioni, in calo su base annua del 20.8%. Acer è l’unca azienda (prima in classifica) ad aver raggiunto 1 milione di Chromebook venduti, con una “minima” perdita del 6.3%.

Gli unici aumenti di vendite nel settore sia di tablet che di Chromebook, risale a settembre. Bisogna ringraziare il grande rientro a scuola, lavoro, università… questo ha permesso l’aumento delle vendite, aiutato anche dai vari bonus ed indennizzi.