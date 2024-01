Per i grandi amanti della realtà virtuale, Apple ha deciso finalmente di mettere un punto di arrivo con il nuovo Apple Vision Pro. Infatti sarà il nuovo mercato del 2024 ad accogliere il nuovo visore. Esso porta con se porta delle tecnologie innovative non da poco, permettendo di regalare una esperienza di realtà mista a chi avrà la possibilità di comprarlo.

Apple Vision Pro, tutta tecnologia messa nel visore?

Ormai tutti sicuramente conoscono la sua fantastica presentazione. Soprattutto lo stupore creato quando si è annunciato che questo visore era in grado di mescolare due realtà in una. Oggi possiamo dire che si sta per avverare. La grande azienda di Cupertino ha infatti annunciato il lancio di Apple Vision Pro per il 2 febbraio. Portando così un insieme massivo di novità nel mondo della tecnologia per il 2024. Sicuramente questo visore ci toglierà l’ansia per l’attesa della nuova linea di iPhone.

Il software per il nuovo Apple Vision Pro non è una cosa da poco, infatti si è optato per un sistema operativo VisionOS, che giornalmente viene migliorato sistemando ogni tipo di problema. Riguardo invece la componentistica Apple si è decisa di prendere in cura i nostri occhi scegliendo uno schermo 4K per entrambi. Grazie soprattutto a questa qualità grafica è possibile scegliere tra realtà aumentata e realtà virtuale.

Il nuovo chip R1 e l’M2 sono le scelte reputate migliori da Apple per processare dati e informazioni. Con questa potenza di calcolo davvero elevata ci sono funzioni davvero straordinarie come per esempio il tracciamento degli occhi, delle mani e della testa. Per quanto riguarda i dettagli di Apple Vision Pro, presenta due configurazioni in base alla fascia scelta per la testa. Le quali sono la fascia Solo Knit e la fascia Dual Loop. Presentando inoltre all’interno della confezione un cavo di ricarica USB-C, la rispettiva batteria, un adattatore USB-C, un panno per la pulizia e una cover e cuscinetti per il visore. Oltre a tutte le funzionalità garantite per tutte le applicazioni Apple e la visione di video, film e molto altro, il prezzo parte da 3.499 dollari senza aggiuntivi optional.