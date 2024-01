Il mercato dei tablet con sistema operativo Android è in calo rispetto al passato, il quantitativo di prodotti effettivamente disponibili è inferiore, ma ancora oggi è possibile strappare qualche buona occasione, affidandosi ad esempio all’e-commerce di Amazon.

Uno dei modelli maggiormente interessanti, tra i diversi disponibili a basso costo, resta sicuramente quello effettivamente prodotto da Blackview, stiamo parlando del Tab 10, un dispositivo con display da 10 pollici di diagonale, tecnologia IPS LCD, che offre un processore MediaTek MT8788 (octa-core), che si completa con la configurazione da 16GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Tablet Android, un prezzo ridicolo solo oggi

Avere tra le mani un tablet Android richiede oggi un esborso tutt’altro che elevato, a conti fatti gli utenti possono spendere solamente 139 euro per l’acquisto del modello discusso nel nostro articolo, ricordando comunque essere in commercio ad un prezzo di listino di 699 euro, con uno sconto del 71% fino a 199 euro, e la successiva applicazione del coupon da 60 euro direttamente in pagina.

Buona la connettività generale del prodotto, condita appunto con bluetooth di ultima generazione, WiFi dual band, USB-C, jack da 3,5 millimetri ed altro ancora. Gli altoparlanti sono fisici e doppi, siti sui lati corti del dispositivo, mentre la batteria integrata è da 7680mAh, un quantitativo più che sufficiente per godere per lungo periodo di una buonissima multimedialità generale. Gli interessati devono comunque sapere che la memoria interna può essere incrementata con l’ausilio di una microSD esterna, fino ad un massimo di 2TB.