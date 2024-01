Unieuro, azienda quotata al segmento STAR e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ha recentemente comunicato i risultati finanziari relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2023/2024. Questo periodo, che si chiude il 28 febbraio, ha visto l’azienda registrare ricavi per un totale di 1,93 miliardi di euro. Tale cifra rappresenta una diminuzione del 6% rispetto ai 2,05 miliardi ottenuti nello stesso arco temporale durante l’anno precedente. La contrazione è attribuita principalmente al contesto macroeconomico e alla riduzione delle vendite registrato in alcune categorie di prodotti. Quest’ultime, dopo anni di crescita record, hanno evidenziato, infatti, una flessione del 7% nei ricavi like–for–like.

Parallelamente, il margine operativo lordo adjusted di Unieuro è passato da 99,4 a 95,4 milioni di euro, registrando una diminuzione del 4%. Nonostante ciò, la marginalità è migliorata, passando dal 4,9% al 5%. Il risultato ante imposte adjusted per i primi nove mesi del 2023/2024 si è attestato a 7,5 milioni di euro, in netto calo rispetto agli 11,6 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Analizzando la situazione finanziaria al 30 novembre 2023, la posizione netta è risultata positiva per 104 milioni di euro, in calo rispetto ai 124,4 milioni di inizio esercizio. Nel complesso, le attività operative di Unieuro hanno generato una cassa di 3,6 milioni di euro, mentre gli investimenti hanno totalizzato 29,3 milioni. Quest’ultima cifra, se confrontata con i 33,9 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio, riflette una diminuzione. Gli investimenti sono principalmente destinati allo sviluppo della rete di negozi diretti e a progetti in ambito di information technology, tra cui spicca l’adozione delle etichette elettroniche.

Il management di Unieuro ha proiettato stime per l’intero anno fiscale 2023/2024, prevedendo ricavi compresi tra i 2,65 e i 2,7 miliardi di euro. Inoltre, ha sottolineato che la persistenza di un difficile scenario macroeconomico e i suoi impatti sul potere di acquisto delle famiglie hanno influito negativamente sulla campagna promozionale del Black Friday e sulla stagione natalizia. L’EBIT adjusted è stimato intorno ai 35 milioni di euro, mentre il flusso di cassa è confermato nella fascia tra i 20 e i 40 milioni di euro. Queste previsioni indicano una certa prudenza da parte dell’azienda, che tiene conto dei fattori economici esterni nella pianificazione delle sue attività future.