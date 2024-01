Nuove Regole AGCOM: Trasparenza e Pubblicità per gli Influencer

Il panorama degli influencer subirà significativi cambiamenti a seguito delle nuove regole varate dall’Autorità per le Comunicazioni (AGCOM). Le disposizioni sono progettate per disciplinare la trasparenza e la pubblicità nei contenuti social degli influencer, in particolare quelli con un milione o più di follower sulle piattaforme.

Uno degli aspetti chiave di queste nuove regole è l’obbligo per gli influencer di evidenziare chiaramente la natura pubblicitaria dei loro contenuti. Tale evidenziazione deve essere fatta in modo semplice ed evidente, allo scopo di rendere riconoscibile immediatamente il carattere promozionale del materiale pubblicato. Questo equipara gli influencer alle responsabilità editoriali dei media tradizionali, riconoscendo il loro impatto e la loro influenza nel contesto attuale.

Regole più ferree per gli Influencer

Gli influencer sono individui che hanno acquisito una notevole visibilità e credibilità in specifici settori o nicchie attraverso i social media e altre piattaforme online. Queste persone, grazie alla loro capacità di influenzare il pubblico e le opinioni, diventano partner preziosi per marchi e aziende che cercano di promuovere i loro prodotti o servizi.

Per tale ragione l’AGCOM pianifica di elaborare completamente le regole pubblicitarie attraverso un tavolo consultivo che coinvolgerà sia gli influencer che gli intermediari coinvolti nel processo di creazione e pubblicazione dei contenuti. Questa inclusione mira a recepire le istanze di entrambe le parti, garantendo che le regole siano equilibrate e rispecchino le dinamiche del settore in rapida evoluzione.

Non solo gli influencer con un milione di follower sono coinvolti. La portata si estende anche a coloro che presentano un tasso di coinvolgimento medio superiore al 2% su almeno una piattaforma. Per coloro che ignorano queste regole, sono previste multe sostanziali, una misura che mira a incentivare il rispetto delle disposizioni. Queste nuove norme rappresentano un tentativo di equilibrare la creatività degli influencer con l’esigenza di chiarezza e trasparenza nei confronti del pubblico. La comprensibilità nei contenuti pubblicitari è diventata una priorità, considerando l’influenza significativa che tali creator esercitano sulle decisioni di acquisto e sulle opinioni del pubblico.

Queste regole segnalano un cambiamento importante nel modo in cui gli influencer devono gestire e presentare i loro contenuti attraverso le piattaforme social. La sfida sarà ora quella di adattarsi a queste nuove norme e mantenerle in modo efficace all’interno del loro lavoro quotidiano.