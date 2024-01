Anche Apple si sta avvicinando sempre di più al mondo dell’intelligenza artificiale (IA). Per molti è un mondo straordinario da cui trarre molti vantaggi, per altri è una cosa spaventosa, l’unica certezza è che dobbiamo imparare a conviverci, perchè fa già parte del nostro quotidiano, e probabilmente ne farà parte sempre di più.

Ogni anno viene fatta da Apple la WWDC (Worldwild Developers Conference), che sarebbe una conferenza sulla tecnologia dell’informazione. Ogni anno all’Apple park in California, durante il WWDC, vengono annunciate da Apple nuove apparecchiature.

La cosa interessante riguarda quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter, che parla della prossima WWDC di giugno 2024, dove Apple è pronta a svelare una serie di diversi apparecchi basati appunto sulla tanto famosa intelligenza artificiale.

C’è altro oltre l’intelligenza artificiale (IA)

Gurman durante i suoi approfondimenti riguardanti l’annuncio dell’intelligenza artificiale da parte di Apple, ha citato alcune novità che verranno annunciate in questo WWDC, cioè iOS 18 ed una versione rivisitata di Siri.

Altre scottanti notizie riguardano l’integrazione dell’IA per rendere più automatizzata la creazione di playlist con Apple Music, ma anche per risolvere problemi con AppleCare.

La tempistica di queste news

L’unica cosa sicura di tutte queste novità è il tempo che ci vorrà per averle sotto gli occhi, infatti Gurman mette le mani avanti sul fatto che non tutte le funzionalità arriveranno quest’anno, infatti per il totale implemento dell’intelligenza artificiale si dovrà aspettare almeno fino al 2025.

Ci auguriamo che questa svolta avvenga nel più breve tempo possibile, e che porti dei frutti sia a livello di esperienza di utilizzo per ciascun utente, ma soprattutto che sia spunto per tutti (compresa la stessa Apple) di andare avanti con il progresso tecnologico e scoprire sempre di più questo fantastico mondo dell’IA e della tecnologia in generale.