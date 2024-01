L’AI sta prendendo sempre più piede nella nostra vita. Alcuni la definiscono indispensabile ed alcuni ne possono fare a meno, ma L’AI ci aiuta chiaramente nella vita dei giorni odierni.

Smartphone e intelligenza artificiale una combo perfetta, che cosa si potrà fare nel 2024?

L’intelligenza artificiale (AI) di adesso è capace di apprendere, comprendere e generare contenuti unici nel loro genere. Ha una vera e propria capacità “creativa”, che rispetto alla vecchia intelligenza artificiale è stata migliorata in modo esponenziale. Questa capacità dell’intelligenza artificiale va a prendere il nome di AI generativa. Questo tipo di AI riesce ad essere una stretta collaboratrice con i nuovi smartphone per rendere la nostra esperienza d’uso unica e completa.

L’intelligenza artificiale presenta il suo impatto negli smartphone nel modo in cui andiamo a cercare informazioni nel motore di ricerca. In base al nostro “comando vocale“, possiamo avere come risultato della ricerca fatta dall’AI degli schemi chiari, una risposta vocale naturale, completa e personalizzata che andrà ad adattarsi alla nostra persona.

Gli smartphone più recenti hanno la possibilità di cooperare con l’intelligenza artificiale per la creazione di immagini di alta qualità, che potranno essere migliorate dopo dall’utente. L’utente avrà la possibilità di catturare delle foto e video con l’aiuto della AI, come ci aiuterà? Ci aiuterà correggendo i difetti che ha rilevato, migliorerà lo scenario che vogliamo catturare e stabilisce le impostazioni migliori in base al tipo di foto-video che vogliamo catturare. L’utente non avrà più la motivazione per usare la post-produzione nelle foto, perchè l’intelligenza artificiale le avrà rese perfette nell’istante dello scatto. Con l’AI possiamo riuscire a comunicare in varie lingue, sarà in grado di tradurre testi in centinaia di lingue in maniera più accurata e fluida. Inoltre si avrà la possibilità di traduzione dei messaggi, documenti, siti, podcast, ecc… in pochissimi secondi.

L’AI ci migliorerà anche nella sicurezza del nostro dispositivo. Sarà in grado di riconoscere delle minacce provenienti dall’esterno, riducendo così il rischio di andare su siti spam, phishing, con dei ransomware, ecc…