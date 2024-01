Sony dopo il fantastico anno conseguito al meglio non si ferma. Per tutti i fan della realtà virtuale arriverà il nuovo visore spaziale. Con se porta molte novità a livello di tecnologia e innovazione.

Esso unirà sicuramente due mondi totalmente diversi, ovvero quello della realtà con quello virtuale.

Il nuovo visore spaziale, quale sono le caratteristiche?

Sony porta delle novità bomba alla grande fiera CES del 2024. Infatti la grande azienda viene al CES armata del suo nuovo visore spaziale progettato per modificare e modellare in 3D. Oltre tutte le novità che ha portato anche con PlayStation, ovvero il nuovo visore e tutte le nuove uscite riguardo i dispositivi audio. Un prodotto molto piaciuto dai gamers sono le nuove Pulse Explorer, auricolari wireless con un audio 3D pauroso. Riguardo invece all’ambito videogiochi sono molte le novità di PlayStation come i grandi giochi che dovranno uscire tra poco come ad esempio Suicide Squad gioco del famosissimo film, tutto disponibile sul PlayStation Store.

Riguardo ai dettagli tecnici Sony con il visore spaziale ci ha deliziato con uno Snapdragon XR2+ Gen 2 montato su un display OLED 4K da 1,3 pollici con risoluzione 4K, una delle migliori configurazioni per quanto riguarda il mondo dell’editing 3D. Esso inoltre è equipaggiato con 6 sensori e videocamere di ultima generazione per permettere così un miglior motion tracking e una migliore realtà virtuale.

Oltre a questo è presente anche la funzione di split rendering che può tornare utile per la distribuzione del calcolo per il rendering tra pc e visore.

Il visore spaziale presentato sul palco del CES 2024 è provvisto di due controller ovvero un anello e una sorta di joystick. Sony ha rilasciato che questi due dispositivi servano sicuramente a garantire una realisticità assurda. Dando l’opportunità al visore di esprimere le sue doti riguardo texture e oggetti 3D al meglio. Riguardo la data di rilascio si sanno poche informazioni.