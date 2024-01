Alla ricerca di un’offerta telefonia mobile conveniente? La nuova promozione di Kena Mobile è un’opzione da non perdere, offrendo un pacchetto generoso a soli 5,99€ al mese. Questo affare esclusivo include 100GB di dati, minuti illimitati e 200 SMS al mese. Ma le sorprese non finiscono qui: attivando l’offerta ora, Kena aggiungerà 50GB extra al tuo piano ogni mese per ben 12 mesi e coprirà gratuitamente il costo di attivazione, normalmente di 4,99€. Un’opportunità davvero vantaggiosa rispetto alla concorrenza, perfetta per chi è alla ricerca di un’offerta conveniente e ricca di dati.

Le caratteristiche uniche dell’offerta Kena Mobile

Questa promozione di Kena Mobile è aperta a tutti, accogliendo sia i clienti provenienti da altri operatori come Iliad, Ho Mobile, Pose, Fastweb e altri operatori virtuali, sia i nuovi utenti. È la scelta ideale per coloro che desiderano un pacchetto dati ampio e conveniente, perfetto per navigare in mobilità o condividere la connessione con altri dispositivi.

Il costo mensile di questa offerta è di 5,99€ e si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui è stata attivata, a condizione che ci sia credito sufficiente sulla SIM. Attivare la promozione è un gioco da ragazzi: basta un clic sul pulsante “acquista” nella pagina della promozione, senza bisogno di recarsi fisicamente presso uno stand Kena.

La SIM Kena offre il Servizio Voce su 4G (VoLTE) e include chiamate senza scatto alla risposta. La connessione raggiunge velocità di download fino a 60 Mbps e upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica, regalandoti 100GB di dati al mese a un prezzo imbattibile. Non lasciarti scappare questa occasione e cogli l’affare ora!