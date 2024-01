Vision Pro Apple: svelato visore attraverso uno spot stupefacente

Dopo l’entusiasmante annuncio della data di disponibilità del tanto atteso Apple Vision Pro, il colosso tecnologico di Cupertino ha colto l’occasione per rilasciare il primo spot pubblicitario del suo rivoluzionario visore-computer spaziale. Intitolato “Get Ready”, lo spot è destinato a evocare un senso di familiarità tra i fan di lunga data di Apple.

Nello spot, sono presenti una serie di clip tratte da film e programmi TV in cui vari personaggi si preparano ad indossare occhiali, caschi e maschere. Tra esse spiccano frammenti tratti da film come Ant-Man e Up. Gli occhi più attenti hanno notato una chiara omogeneità con il primo spot dell’iPhone 2G, noto semplicemente come “Hello”, in cui venivano mostrate persone che rispondevano al telefono, anch’esso con clip tratte da film e programmi televisivi. Oltre alla citazione del passato, il messaggio profondo dietro questa pubblicità suggerisce che Apple sta puntando molto sul successo del Vision Pro, credendo fermamente che questo visore sia destinato a rivoluzionare il mondo.

Rumor sulla batteria del visore Apple

La pubblicità riflette la fiducia di Apple nella capacità del Vision Pro di trasformare l’esperienza quotidiana degli utenti. Il visore aprirà infatti la strada a nuove modalità di interazione e fruizione di contenuti digitali. Il visore si prospetta come un dispositivo in grado di cambiare le regole del gioco, portando l’innovazione e la convenienza a un livello superiore. Nel frattempo, sono stati svelati ulteriori dettagli sulla durata della batteria del Vision Pro.

Apple ha confermato che ogni battery pack del visore garantirà fino a 2,5 ore di riproduzione video in 2D. Questo rappresenta un incremento di 30 minuti rispetto alla durata garantita da una singola ricarica della batteria in situazioni d’uso generiche. In pratica, la batteria di Apple Vision Pro potrebbe durare al massimo tra i 120 e i 150 minuti, a seconda delle attività eseguite. Questa rivelazione ufficiale conferma le voci che circolavano già nei mesi precedenti, dove si ipotizzava già la durata.

Nonostante le aspettative elevate, questa notizia potrebbe deludere alcuni utenti, specialmente considerando il prezzo elevato del visore (3.499 Dollari negli Stati Uniti). Un elemento rassicurante è la possibilità di cambiare la batteria “in corsa” grazie all’uso di battery pack esterni. Acquistando almeno un battery pack Apple aggiuntivo, è possibile estendere la durata della batteria fino a quattro-cinque ore. Ad ora, ricordiamo, non essere stata ancora annunciata una data per il mercato europeo, ma solo statunitense.