L’intelligenza artificiale si fa sempre più strada all’interno della nostra quotidianità influenzando molti settori della nostra vita.

Così com’è stato in passato per internet, anche per l’IA arriverà il giorno in cui sarà impossibile non utilizzarla.

Uno dei tanti programmi che utilizza l’intelligenza artificiale per fornirci un servizio utile e incredibile è Midjourney.

Midjourney è un programma che sfrutta l’IA per generare delle immagini molto realistiche. Utilizzarlo è estremamente semplice poiché si serve di descrizioni testuali per generare le immagini.

In poche parole non si deve far altro che sottoscrivere un account su Discord, cercare Midjourney sul web e cliccare su ‘Unisciti alla Beta’. A questo punto bisogna solo scegliere il canale e scrivere nella barra preposta la descrizione dell’immagine che si intende ottenere.

Il programma è gratuito fino alla generazione di 25 immagini, successivamente diventa a pagamento e si può sottoscrivere un abbonamento. Anche alcune funzioni più particolari sono a pagamento.

Midjourney V6, il programma con l’IA diventa sempre più realistico

Già le prime versioni del programma davano dei risultati incredibili ma pare che l’ultima sia davvero sensazionale.

Durante l’ultimo mese del 2023 era stata rilasciata la versione alpha della sesta versione di Midjourney e gli utenti sono letteralmente sconvolti dal grado di realismo e precisione delle immagini generale.

I miglioramenti rispetto al modello precedente, il 5.2, riguardano principalmente l’aggiunta di alcuni dettagli particolari e i contesti molto più accurati, anche se questo ha portato ad alcuni difetti per quanto riguarda il contrasto e la saturazione. Difetti trascurabili per quello che si è rivelato essere un modello incredibile.