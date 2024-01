Fastweb Mobile si afferma sempre di più come un punto di riferimento nel settore della telefonia mobile, distinto soprattutto per le sue offerte 5G particolarmente vantaggiose. Recentemente, l’operatore ha ricevuto un prestigioso Speedtest Award da Ookla, confermando la sua posizione di fornitore con la rete mobile più veloce in Italia, secondo i test condotti attraverso l’app Speedtest. Questo riconoscimento è valido per il secondo semestre dell’anno e si aggiunge a premi analoghi ottenuti nel corso del 2022 e del 2023.

Secondo i dati forniti da Ookla, gli utenti di Fastweb Mobile hanno eseguito speedtest ottenendo una media di 100 Mbps in download e 12 Mbps in upload. Questi risultati si traducono in uno Speed Score di 93,56 punti, il valore più alto registrato da un operatore italiano.

Offerte accessibili e prestazioni eccezionali

L’azienda ha superato nettamente i suoi concorrenti, come confermato dalla seguente classifica:

1. Fastweb – 93,56 punti

2. WINDTRE – 70,97 punti

3. Vodafone – 65,05 punti

4. TIM – 58,45 punti

5. Iliad – 53,1 punti

È importante notare che i punteggi di Fastweb sono basati su meno della metà dei test (circa 310 mila) rispetto agli altri operatori, ma ciò nonostante ha conquistato la prima posizione sia in Media Download Speed che in Media Latency. Inoltre, insieme a Vodafone, ha ottenuto il primo posto anche in Median Upload Speed. Fastweb si è distinto anche nei test effettuati in tre importanti città: Roma, Napoli e Firenze.

La diffusione del 5G potrebbe aver contribuito significativamente al successo di Fastweb, rendendo la sua rete accessibile a tutti i clienti attraverso offerte a partire da soli 7,95 euro al mese. Questo riconoscimento conferma il ruolo di primo piano dell’azienda nel settore della telefonia mobile italiana.

Fastweb al top, gli altri inseguono

Per incentivare ulteriormente il passaggio degli utenti a Fastweb, attualmente è in corso una promozione che offre due mesi di servizio gratuito per tutti i nuovi abbonati.

La continua conferma della velocità e dell’efficienza della rete mobile di Fastweb sottolinea la sua costante dedizione all’eccellenza nel campo della telefonia mobile in Italia. La combinazione di prestazioni superiori e offerte competitive posiziona l’azienda come una scelta attraente per gli utenti in cerca di connessioni rapide e affidabili.