Il periodo natalizio continua a regalare sorprese agli utenti Kena, grazie alla proroga della promozione che offre 50 Gb aggiuntivi ogni mese per un anno. Inizialmente prevista dal 29 Novembre 2023 all’8 Gennaio 2024, la promozione è stata estesa fino al 17 Gennaio 2024, salvo ulteriori cambiamenti.

La promo è valida per i nuovi clienti Kena che attivano specifiche offerte, tra cui:

Promo Top 100 GB, a 5,l.99 euro ;

; Promo Plus Kena 130 GB, a 6.99 euro;

Promo Plus 150GB, a 7.99 euro ;

; Promo 230 GB, a 9.99 euro;

Attivando una di queste offerte, i clienti ricevono gratuitamente 50 Giga aggiuntivi ogni mese per un totale di 12 mesi.

Kena Mobile: Offerte speciali e tante altre novità

Le offerte Kena Mobile variano in termini di minuti, SMS e Giga inclusi, con costi mensili a partire da 5,99 euro.

Ad esempio, Kena 5,99 100GB Promo Top offre:

Minuti illimitati;

200 SMS ;

; 100 Giga (o 150 Giga con Ricarica Automatica) a 5,99 euro al mese, con l’aggiunta di 50 Giga gratuiti ogni mese per il primo anno.

Altre Offerte e Novità

La promozione si estende anche all’opzione +50 Giga per 2 Mesi dedicata ai già clienti, prorogata fino al 17 Gennaio 2024. Fino al 24 Gennaio 2024, i nuovi clienti che attivano la Ricarica Automatica ricevono l’opzione aggiuntiva “50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica” fino a quando rimane attiva l’offerta principale.

Insomma, Kena continua a offrire opportunità vantaggiose e promozioni speciali.

Con la proroga fino al 17 Gennaio 2024, c’è ancora tempo per approfittare di questa generosa offerta e godere di connettività extra per tutto l’anno.

Per informazioni più dettagliate su queste e molte altre offerte telefoniche attualmente disponibili potere consultare il sito ufficiale dell’operatore.