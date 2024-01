Kena Mobile SPAVENTOSA, 5 EURO al mese per avere 100 GIGA

Il grande dualismo che c’è tra il mondo dei gestori mobili MNO e quelli virtuali definitivo MVNO, è ormai cosa nota. Gli utenti sono coscienti del fatto che possono cambiare gestore in ogni momento, siccome la portabilità è diventata molto più semplice e rapida. Non è più un caso infatti che ci sia un continuo valzer di clienti tra un provider e l’altro, cosa che anche un gestore potente come Kena Mobile ha ravvisato.

L’azienda ha dovuto far fronte ad un periodo davvero difficile, durante il quale comunque è riuscita a tenere in mano le redini del gioco. Dominare tra i gestori virtuali non è stato assolutamente semplice, dal momento che le offerte che questi propongono sono molto spesso convenienti e durature. Ora però non c’è dubbio: tutti si accontentano di pagare poco oppure avendo qualche giga in meno, e 100 giga non sono di certo pochi. Kena Mobile dunque si appresta a dominare anche questo 2024, o almeno ci riuscirà fin quando la sua promo sarà ancora disponibile. Per quanto riguarda la qualità della rete, ci sono pochi dubbi: essendo TIM il gestore che appoggia Kena Mobile, internet è garantito.

Kena Mobile batte la concorrenza, ecco la sua promo da 100 giga al mese

Direttamente sul sito è possibile apprendere di tutti i contenuti presenti nella nuova offerta da 5,99 € al mese.

Kena Mobile consente a tutti coloro che la sottoscrivono di avere minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi con 100 giga in 4G per internet. Il costo di attivazione è totalmente gratuito così come la scheda.