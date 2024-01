Il 7 gennaio, il canale VH1 Italia ha ufficialmente chiuso i battenti, segnando la fine di un’era musicale. L’annuncio della chiusura è stato diffuso attraverso i profili social ufficiali del canale, con un breve messaggio che invitava gli spettatori a spostarsi su Pluto TV per continuare a godere della musica. Questo segna la fine di un percorso iniziato il 1º luglio 2016, quando VH1 Italia è stato lanciato da Paramount Global Italy.

Dagli inizi all’evoluzione, fino alla chiusura

L’evoluzione di VH1 Italia è stata evidente nel corso del tempo, con un cambiamento significativo nella sua programmazione giornaliera. In passato, il canale aveva dedicato una parte consistente della sua offerta a trasmissioni per ragazzi provenienti dal canale Super!, allontanandosi così dalla sua originaria identità di canale esclusivamente musicale. Questa trasformazione ha portato alla decisione di chiudere il canale VH1 Italia.

Il messaggio sui social ha informato gli spettatori che, dal 7 gennaio, il canale non sarà più disponibile. Invitava, invece, gli appassionati di musica a dirigere la loro attenzione su Pluto TV, suggerendo di collegarsi al sito web o di scaricare l’app su dispositivi mobili e smart TV. La notizia della conclusione delle trasmissioni ha trovato riscontro anche sul digitale terrestre, dove il canale 167 è stato sostituito dallo stesso messaggio che è apparso su Facebook.

VH1 Italia aveva inizialmente ambiziosi progetti di offrire una programmazione musicale variegata, rivolgendosi a un pubblico più adulto rispetto a MTV. La sua programmazione includeva una selezione di brani che hanno segnato la storia della musica internazionale e italiana. Dall’epico videoclip di “Born to Run” di Bruce Springsteen, che ha inaugurato il canale nel 2016, a trasmissioni di premi prestigiosi come gli MTV Awards in simulcast con MTV e MTV Music nel 2017.

La nuova frontiera della musica dopo VH1 Italia

Nel corso del 2022, il canale aveva subito una trasformazione con il passaggio al canale 167 del digitale terrestre, con conseguente spostamento del canale R101 TV al canale 67. Una parte significativa del palinsesto era stata dedicata alla programmazione del canale Super!, segnando un cambiamento nella strategia di VH1 Italia.

La chiusura di VH1 Italia riflette una dinamica in continua evoluzione nel panorama televisivo, con l’adattamento alle mutevoli preferenze del pubblico e alle sfide della distribuzione digitale. Per gli appassionati di musica, l’invito a spostarsi su Pluto TV rappresenta un’opportunità per continuare a godere di contenuti musicali in un nuovo contesto. Mentre il canale VH1 Italia si congeda, la musica continua a essere al centro dell’intrattenimento, rimanendo un elemento unificante in un mondo in costante cambiamento.