Volkswagen Golf 2024: anteprime e novità dal CES di Las Vegas

La tanto attesa Volkswagen Golf 2024 è pronta per il debutto e al CES 2024 di Las Vegas, la casa automobilistica tedesca ha finalmente svelato le forme della sua versione GTI. L’uscita ufficiale è prevista entro poche settimane, alla fine di gennaio, e gli appassionati dell’auto hanno finalmente potuto dare uno sguardo ravvicinato alle innovazioni che caratterizzeranno questa nuova generazione.

Nonostante i camuffamenti che coprono ogni centimetro della carrozzeria, i dettagli della Volkswagen Golf 2024 emergono chiaramente. Il muso della vettura presenta due nuovi gruppi ottici a matrice di LED, più sottili rispetto ai precedenti. Tale modifica prometterà un fascio luminoso ancora più potente grazie a un numero maggiore di diodi che possono accendersi e spegnersi singolarmente.

Restyling esterno ed interno della nuova Volkswagen

Il nuovo paraurti anteriore, dalle forme più marcate, è un punto focale, con uno splitter più grande che integra il nuovo radar per i sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Questo segna un cambiamento rispetto alla posizione tradizionale dietro al logo, suggerendo una possibile illuminazione del logo stesso, in linea con le altre vetture della casa. Anche nella parte posteriore, il design Volkswagen si presenta con una semplicità elegante. I gruppi ottici orizzontali sembrano abbandonare la parte esterna di maggiori dimensioni, conferendo alla vettura un aspetto pulito ed essenziale. Nella versione GTI, dettagli sportivi come l’estrattore e un’ala ben pronunciata sulla sommità aggiungono un tocco di dinamicità.

Il restyling della Volkswagen Golf 2024 non si limita solo all’esterno. Gli interni hanno subito significative modifiche. Nel corso degli ultimi tre anni, i feedback dei fan e dei proprietari hanno influenzato le scelte di stile, specialmente per quanto riguarda i comandi touch sul volante. Le immagini dell’abitacolo, trapelate online, mostrano chiaramente il nuovo volante GTI con pulsanti fisici, un cambiamento apprezzato da coloro che preferiscono la sensazione tattile dei comandi tradizionali.

Accanto ad esso, troviamo un nuovo monitor da 12 pollici ospita il sistema di infotainment MIB 3 di ultima generazione, ereditato da modelli come ID.7, Tiguan e Passat. Le novità software comprendono anche l’integrazione con ChatGPT, offrendo un’esperienza di guida più avanzata. In attesa della presentazione ufficiale alla fine di gennaio, gli appassionati non vedono l’ora di esplorare ulteriormente la Volkswagen Golf 2024 e tutte le sue innovazioni, sia all’esterno che all’interno.