OnePlus 12 e 12R: svelati i presunti prezzi fuori dalla Cina

A soli due giorni dal tanto atteso lancio ufficiale degli smartphone OnePlus 12 e 12R, un leak ha fatto la sua comparsa, anticipando i possibili prezzi di vendita fuori dalla Cina. Mentre le specifiche tecniche dei dispositivi sono già state presentate in patria, l’attenzione globale è ora concentrata sulle cifre che gli utenti internazionali dovranno considerare per mettere le mani su questi dispositivi di punta.

Con l’attesa per il lancio ufficiale che cresce di giorno in giorno, gli utenti sono ora liberi di speculare su questi possibili costi e prepararsi all’arrivo di nuovi dispositivi che promettono prestazioni eccellenti e funzionalità all’avanguardia. Ovviamente, le notizie vanno prese per quel che sono: solo supposizioni. Dovremo attendere il debutto per venire a conoscenza delle caratteristiche reali, non considerando i rumor online totalmente per veri. Sta di fatto che queste notizie hanno scatenato ancor più curiosità. Cosa ci riserverà il nuovo smartphone OnePlus?

Cosa ci dicono i rumor sui dispositivi OnePlus

Secondo quanto riportato da fonti affidabili, OnePlus 12 sarà disponibile in due eleganti colorazioni, Silky Black e Flowy Emerald. La variante di base, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, è prevista al prezzo di 799$. Nel caso della configurazione più avanzata, dotata di 16 GB di RAM e 512 GB di storage, il costo salirà a 899$. Se questi prezzi dovvessero poi essere confermati, rappresenterebbero un aumento di 100$ rispetto al predecessore OnePlus 11. Quest’ulimo è stato infatti lanciato negli Stati Uniti a 699$ e 799$ per le opzioni da 8/128 GB e 16/256 GB. Per quanto riguarda il mercato italiano, è sempre difficile prevedere con precisione, ma basandoci sui prezzi di lancio del modello scorso (849€ e 919€), possiamo ipotizzare che il 12 potrebbe oscillare tra 949€ e 1.019€, considerando l’aumento precedentemente menzionato.

Passando al 12R, esso sarà disponibile nelle accattivanti colorazioni Cool Blue e Iron Grey. Il dispositivo sembrerebbe avere un prezzo di partenza di 499$ per la configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La variante più avanzata, con 16 GB di RAM e 256 GB di storage, è prevista al prezzo di 599$. In questo caso non è possibile eseguire alcuna comparazione per il mercato estero. Il OnePlus 11R non fu presentato al di fuori dell’Asia e, dunque, non può essere eseguita una stima.