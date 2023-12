I futuri modelli Volkswagen stanno per abbracciare un nuovo approccio nel design degli interni, influenzati dal concept car ID.2all, che rappresenta una significativa svolta rispetto alla precedente tendenza di adottare esclusivamente touchscreen. Questa decisione, motivata dai feedback dei clienti, mira a migliorare l’esperienza utente e a rispondere alle esigenze di chi preferisce controlli più tangibili.

Secondo Darius Watola, interior designer di VW, gli interni dei prossimi veicoli presenteranno una fila di pulsanti fisici retroilluminati per i controlli del riscaldamento, affiancati da un touchscreen centrale e un controller rotativo sul tunnel centrale, simile all’iDrive della BMW. Questo mix di elementi offre una combinazione di controlli tradizionali e tecnologie touch, garantendo al conducente un’interazione intuitiva e sicura. La presenza di un display davanti al conducente è stata enfatizzata come fondamentale per la sicurezza durante la guida.

Addio touchscreen, benvenuti pulsanti fisici!

Il design degli interni non si limita solo ai controlli, ma propone anche una rivoluzione nei materiali. L’obiettivo è eliminare progressivamente plastica dura, colla, pelle e cromo, puntando a una sensazione tattile più morbida. Si prevede l’utilizzo di tessuti e Alcantara per promuovere la sostenibilità, anche se il prezzo target inferiore a 25.000 euro potrebbe limitare l’uso di materiali più pregiati.

Questo nuovo approccio al design interno è parte della strategia di Volkswagen per diventare un “marchio d’amore“. Il CEO Thomas Schäfer ha riconosciuto che la precedente enfasi sui touchscreen ha danneggiato l’immagine del marchio, e ora l’azienda si impegna a offrire interni di migliore qualità e design più accattivante.

Oltre agli interni, la concept car ID.2all presenta il nuovo linguaggio di design esterno di Volkswagen, ispirato a modelli classici come il Maggiolino, la Golf e la Polo. Utilizzando la piattaforma MEB Entry, la vettura sarà posizionata come un’opzione spaziosa e conveniente nella gamma di veicoli elettrici di Volkswagen.

Volkswagen riscrive le regole

La concept car ID.2all è un’anteprima del futuro della gamma di veicoli elettrici di VW, con una chiara attenzione alla tradizione del marchio. La versione di produzione è attesa nel 2025, insieme a modelli correlati di Cupra e Skoda. Questa nuova ID.2 sarà parte di un piano ambizioso che prevede il lancio di 10 veicoli elettrici entro il 2026, tra cui una versione B-SUV della stessa ID.2, il cui concept verrà presentato nel 2024.

Il cambiamento di approccio nell’introduzione di controlli fisici e materiali di alta qualità negli interni dei futuri modelli Volkswagen rappresenta un passo significativo nella strategia aziendale, che mira a riconquistare la fiducia dei clienti e a consolidare la posizione di Volkswagen come leader nell’industria automobilistica elettrica.