Telegram "Scomparsa" da Android Auto: sorti numerosi problemi

Da circa una settimana, utenti di Telegram hanno iniziato a lamentare la scomparsa dell’app dal cassetto delle app di Android Auto. Questo inconveniente è particolarmente problematico per coloro che utilizzano regolarmente questa funzione durante la guida, permettendo loro di gestire i messaggi in modo sicuro e senza distrazioni.

La questione sembra essere emersa dopo gli aggiornamenti di fine dicembre, quando sia Telegram che Android Auto hanno ricevuto nuove versioni. Nonostante l’assenza di una prova diretta, alcuni utenti suggeriscono che il problema potrebbe proprio essere legato a tale ragione.

Come risolvere l’assenza di Telegram su Android Auto?

Al momento, la pagina di supporto di Google conta circa 25 segnalazioni di questo specifico problema. Una possibile soluzione potrebbe sembrare il downgrade di Telegram a una versione precedente. Tuttavia, gli utenti che hanno tentato questa strada hanno riportato un insuccesso, poiché il problema persiste indipendentemente dalla versione installata, che sia la 10.4.5 o la 10.5.0. La situazione si complica ulteriormente, poiché non sembra essere circoscritta a dispositivi di un solo produttore, coinvolgendo brand specifici come Samsung e Xiaomi.

Alcuni hanno anche testato le procedure di risoluzione standard, come il riavvio del telefono o il ripristino dell’app, senza ottenere alcun risultato positivo. Questa complessità nel risolvere il problema suggerisce che potrebbe essere un’integrazione più profonda tra Telegram e Android Auto a causare la scomparsa dell’app e la mancanza di notifiche. A scagionare Google dal problema è il fatto che gli utenti che hanno aggiornato solo Android Auto non lamentano alcun inconveniente. Dall’altra parte, Telegram non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a questa problematica. Anche se uno specialista è entrato in gioco per richiedere informazioni dettagliate, si continua a cercare risposte sulla scomparsa dell’app dall’interfaccia Android Auto.

Considerando l’attuale stato delle cose, alcuni utenti consigliano di evitare di aggiornare Telegram all’ultima versione, sperando che futuri aggiornamenti risolvano la situazione. Questo consiglio è particolarmente rilevante per coloro che utilizzano maggiormente l’app di messaggistica, preferendola magari a WhatsApp. In attesa di ulteriori sviluppi e dichiarazioni, restiamo in una sorta di limbo digitale, sperando che questa scomparsa improvvisa di Telegram da Android Auto trovi una soluzione al più presto.