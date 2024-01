Android Auto, la GRANDE novità che arriva con l’INTELLIGENZA artificiale

Sono passati diversi anni da quando è stata utilizzata per la prima volta l’interfaccia dedicata al mondo delle auto che prende il nome di Android Auto. Gli utenti ormai sono pienamente dipendenti da questa possibilità insieme a tutte le funzioni che offre.

L’obiettivo principale che ha portato al rilascio di questa piattaforma consiste ovviamente nel migliorare il livello di attenzione durante la guida. L’utilizzo dello smartphone, con Android Auto attivo, può essere sensibilmente ridotto mentre si conduce a un veicolo su quattro ruote. Grazie all’interfaccia dello smartphone, ci si potrà collegare direttamente al sistema infotainment dell’auto. Sarà così dunque che le chiamate si potranno ricevere tramite il proprio computer di bordo, così come i messaggi. Di leggerli si occuperà l’assistente vocale che in questo caso è Google Assistant. Ora però qualcosa sta cambiando, soprattutto con l’arrivo dell’intelligenza artificiale.

Un nuovo aggiornamento bolle in pentola nella versione beta di Android Auto e a breve arriverà per tutti.

Android Auto, adesso la vostra auto potrà riassumere i messaggi con l’IA

Sta per arrivare per tutti gli utenti con uno smartphone Android e con un’auto compatibile, la possibilità di sintesi vocale. Android Auto, con il nuovo aggiornamento attualmente disponibile per alcuni alcuni utenti in versione beta, integrerà l’intelligenza artificiale e consentirà di riassumere i messaggi singoli o di gruppo utilizzando il sistema text-to-speech.

I messaggi verranno letti ad alta voce in una versione sintetica delle conversazioni. Ovviamente questa funzionalità andrà abilitata dalle impostazioni. Almeno per ora non c’è una data precisa per l’arrivo, per cui bisognerà pazientare.