Serie tv, i nuovi arrivi sulle varie piattaforme aprono il 2024 col botto

L’anno nuovo 2024 ha portato un’ondata di attesa tra gli appassionati di serie TV, con una ricca selezione di titoli che spaziano tra generi diversi e piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Sky e NOW, Paramount+ e RaiPlay. La varietà delle serie proposte risponde alle diverse esigenze del pubblico, che si prepara a immergersi in storie nuove, stagioni inedite e conclusioni epiche.

Serie TV: la lista è lunghissima

Tra i titoli più attesi, spiccano alcuni di grande interesse che non hanno ancora trovato una distribuzione in Italia, come il revival di “Party Down”, la comedy di STARZ; “Our Flag Means Death” di Taika Waititi, che ironizza sul mondo dei pirati; e “Mrs. Davis” di Damon Lindelof con Betty Gilpin. Altre produzioni in attesa di una casa includono il progetto “The Penguin” di HBO Max, spin-off di “The Batman” con Colin Farrell, e vari altri titoli che promettono di essere imperdibili.

Su Netflix, l’attesa è alta per la sesta stagione di “Skam Italia”, il teen drama che affronta temi dell’adolescenza. “Griselda“, con Sofía Vergara, racconta la vita della signora del narcotraffico Griselda Blanco. “Avatar: The Last Airbender”, spera di superare i precedenti tentativi di adattamento. “Supersex“, incentrato sulla vita di Rocco Siffredi, e “Il problema dei tre corpi”, adattamento della trilogia di Liu Cixin, sono altri titoli di spicco.

Su Prime Video, le attese includono “Expats“, con Nicole Kidman, e il remake di “Mr. & Mrs. Smith”. La serie di videogiochi “Fallout” diventa un adattamento televisivo, e “Antonia”, una dramedy in sei episodi, promette di essere un intrigante racconto di vita moderna.

Su Disney+, “Echo” del Marvel Cinematic Universe e “Feud: Capote vs the Swans“, la seconda stagione della serie antologica, sono tra i più attesi. “Shōgun“, adattamento del romanzo bestseller di James Clavell, e “Star Wars: The Acolyte”, un mystery-thriller ambientato nell’era dell’Alta Repubblica, suscitano grande curiosità.

Apple TV+ propone “Criminal Record”, un thriller poliziesco con Peter Capaldi e Cush Jumbo, e “Masters of the Air”, co-produzione di Steven Spielberg e Tom Hanks. “The New Look” e “Manhunt” sono altri titoli di rilievo.

Su Sky e NOW, “True Detective 4” con Jodie Foster e “I Delitti del BarLume 11” sono tra le serie più attese. Infine su Paramount+, “The Woman in the Wall” e “Sexy Beast” sono in cima alla lista, mentre su RaiPlay, “Doc – Nelle tue mani 3” e “Mare Fuori 4” sono attesissimi.