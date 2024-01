Nel mese di dicembre 2023, il mercato fisico delle console e degli accessori nel Regno Unito ha evidenziato importanti dinamiche, con la PS5 di Sony che ha mantenuto la sua posizione di console più venduta nonostante un calo del 19% rispetto al mese precedente.

La classifica ha riportato precisamente

Primo posto per PS5 di Sony: Nonostante il calo delle vendite, la PS5 ha conservato il primato, confermando la sua popolarità nel mercato britannico. Secondo per Nintendo Switch: Si è posizionata al secondo posto con un notevole incremento del 39% delle vendite rispetto a novembre 2023; Terzo per Xbox Series X|S: Le console Xbox si sono classificate al terzo posto, registrando un aumento del 6% delle vendite rispetto al mese precedente.

Andamento del Mercato Inglese della PS5

Complessivamente, nel mese di dicembre, sono state vendute poco meno di 500.000 unità di hardware da gioco a dicembre. Il mercato ha sperimentato una crescita del 2% rispetto a novembre 2023 e un aumento del 7% rispetto a dicembre 2022, indicando una tendenza positiva su base annuale. Gli accessori della PS5 hanno rappresentato un elemento chiave, con la vendita di 2,07 milioni di prodotti durante dicembre. Si è registrato inoltre un notevole aumento del 63% rispetto a novembre e del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I DualSense sono emersi come gli accessori più venduti, mentre i controller in generale hanno dominato la classifica. Tali valori indicano che nonostante la riduzione delle vendite della PS5, il mercato nel suo complesso ha evidenziato una crescita, sottolineando il costante interesse degli acquirenti per le console e gli accessori.

A novembre 2023, la console PlayStation 5 (PS5) ha tuttavia stabilito un record straordinario, segnando il miglior mese di vendite di sempre per Sony sia in termini di unità vendute che di ricavi. Se confrontato con il percorso di vendita del modello precedente, la PS4, PS5 ha raggiunto questo traguardo in 161 settimane, contro le 160 settimane impiegate da PS4. Il record di vendite di PS5 a novembre è stato particolarmente significativo, considerando che è avvenuto nel contesto del Black Friday, nonostante una diminuzione delle vendite totali nel mercato statunitense su base annuale.

Upgrade in Arrivo nel 2024: PS5 Pro

Le voci riguardo a un prossimo upgrade di PS5 sono sempre più insistenti, suggerendo l’arrivo di PS5 Pro nel 2024. Questa nuova versione della console di Sony dovrebbe vantare una componentistica più avanzata, mirando a offrire una combinazione migliorata di risoluzione e frame rate rispetto al modello attuale. Una delle novità più attese è la probabile inclusione di una tecnologia dedicata all’upscaling in stile DLSS (Deep Learning Super Sampling). Ciò consentirebbe a PS5 Pro di gestire in modo più efficiente il ray tracing rispetto agli standard attuali, offrendo un’esperienza di gioco ancora più avanzata e immersiva.