DJI, nel corso del CES 2024 di Las Vegas, ha lanciato DJI FlyCart 30, un drone che vuole andare oltre le consegne tradizionali, puntando forte sulla grande capacità di carico, la distanza operativa su lunghe distanza, una serie di funzioni intelligenti, ed una affidabilità superiore al normale.

La configurazione coassiale a 4 assi, con multi-rotore, otto pale e eliche in fibra di carbonio, gli permettono di raggiungere fino a 20 metri al secondo. La presenza di una doppia batteria estende il carico fino a 30 kg, per una distanza massima di volo di circa 16km. E’ disponibile anche una variante a batteria singola, con capacità fino a 40kg, ma chiaramente si riduce la autonomia a soli 8km. Il tutto con trasmissione DJI O3 per la connessione stabile fino a 20km di distanza, optando anche per la modalità Doppio Operatore, così da riuscire a trasferire il controllo del drone da un pilota all’altro.

DJI FC30: le altre caratteristiche

Prestazioni ai massimi livelli, con un occhio sempre alla sicurezza a prescindere dalle condizioni meteorologiche, infatti il drone ha certificazione IP55, con possibilità di operare in ambienti con temperature massime di 45 gradi (e minime di -22), volando contro venti -12 m/s (al massimo). L’altitudine massima raggiungibile è di 3000 metri, con tanta tecnologia e funzioni intelligenti.

Prima del decollo il dispositivo riesce a valutare il tragitto in relazione alle condizioni atmosferiche, stimando la rotta di volo preferita. Anche durante il volo la sicurezza è sempre ai massimi livelli, con doppio radar Phased Array, sistemi di visione binoculare (per il rilevamento di ostacoli), ricevitore ADS-B e molto altro ancora.

Il DJI FC30 è poi facilmente ripiegabile, per inserirlo senza problemi su un veicolo dalle dimensioni standard, con varie modalità di utilizzo: tra cui Cargo (con il vano da 70 litri) o Verricello (per collegare fisicamente i carichi sulla gru a verricello).