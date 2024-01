Il produttore tech Lenovo continua a puntare non solo sugli smartphone, ma anche sui tablet. L’ultimo device annunciato in queste ore dall’azienda, in particolare, è il nuovo Lenovo Tab M11 2024. Tra le sue caratteristiche, il nuovo tablet può vantare la presenza di un ampio display con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lenovo annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo Lenovo Tab M11 2024

Lenovo continua ad ampliare la sua proposta tech. Come già accennato in apertura, infatti, il produttore tech ha da poco annunciato in veste ufficiale negli Stati Uniti il nuovo Lenovo Tab M11 2024. Si tratta di un tablet di fascia medio-bassa eppure, come già accennato in apertura, può vantare alcune caratteristiche di rilievo. Tra queste, spicca la presenza di un display IPS LCD con una diagonale da 11 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Il pannello è inoltre dotato della risoluzione FULLHD. Dal punto di vista prestazionale, il produttore tech Lenovo ha deciso di adottare un soc di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G88. A supporto delle performance, sono comunque disponibili tagli di memoria con 4 o 8 GB di RAM e con fino a ben 256 GB di storage interno, espandibile ulteriormente tramite scheda microSD.

L’autonomia è invece affidata ad una batteria con una capienza di 7040 mah ed è possibile ricaricare quest’ultima tramite porta USB Type C ad una potenza massima di 15W. Il nuovo tablet è stato inoltre presentato con diversi accessori, tra cui una custodia e un pennino.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo Lenovo Tab M11 2024 sarà disponibile all’acquisto negli USA ad un prezzo iniziale al cambio di circa 160 euro.