Nel corso della conferenza al CES 2024, NVIDIA ha presentato una tecnologia all’avanguardia basata sull’intelligenza artificiale generativa. Questa è stata sviluppata in collaborazione con Convai, con l’obiettivo di rivoluzionare il comportamento dei Personaggi Non Giocanti (PNG) nei videogiochi. L’innovativa piattaforma, ancora senza una data di rilascio ufficiale, mira a offrire agli sviluppatori strumenti avanzati per creare PNG con capacità di conversazione, percezione e generazione delle azioni in gioco senza precedenti.

La tecnologia di Convai, già accessibile a alcuni sviluppatori, può essere integrata con motori di gioco ampiamente utilizzati come Unreal Engine e Unity. Questo consentirà agli sviluppatori di migliorare la percezione degli spazi dei PNG, perfezionare le azioni e potenziare l’interazione tra di loro.

Nuovo progetto NVIDIA per rendere i personaggi Non Giocanti (PNG) più realistici ed interattivi

Per NVIDIA, l’ utilizzo di questa IA aprirà nuove possibilità, consentendo ai PNG di eseguire istruzioni complesse. Come: seguire il giocatore in giro per la mappa, mostrare emozioni, e intraprendere interazioni organiche che cambieranno la dinamica narrativa e l’interattività dei videogiochi.

L’ integrazione con l’ IA consentirà ai giocatori di richiedere informazioni ai PNG di Convai sul luogo in cui si trovano, ricevendo risposte in tempo reale attraverso azioni autentiche. Questo rappresenta un passo significativo verso l’evoluzione dei PNG, rendendoli parte integrante dell’esperienza di gioco ed aprendo nuove prospettive per gli sviluppatori nell’implementare interazioni più avanzate e coinvolgenti.

Insomma, come è possibile vedere, l’integrazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale incontra l’approvazione ed il consenso di numerosi settori. È questo il caso del campo videoludico, grazie a cui l’intera esperienza di gioco potrà ora essere completamente rivoluzionata.