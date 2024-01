Vodafone Silver, il dominio assicurato con 150 GB quasi GRATIS

Riuscire a testare le grandi qualità di Vodafone è semplice: basta scegliere le offerte giuste. Questo gestore è riuscito negli anni ad affermarsi con una leadership fuori dal comune, diventando praticamente imprendibile per la concorrenza. Le sue proposte mobili hanno fin da sempre stimolato il pubblico, portando spesso anche a tanti rientri.

Il merito sarebbe da attribuire alla grande caparbietà ma soprattutto alla qualità della rete Internet, unica nel suo genere in gran parte del continente europeo. Il provider anglosassone così ha costruito a grandi tratti la sua notorietà, che di certo oggi lo precede. Per Vodafone non è difficile mettere a disposizione del pubblico delle offerte di qualità, ma la stessa cosa non si può dire del prezzo. Ora però anche i costi sono migliorati e lo dimostrano le nuove offerte.

Vodafone lancia le sue offerte migliori, il 2024 inizia con le solite Silver

Partendo dalla prima, si tratta di un’offerta che ogni mese vanta al suo interno minuti senza senza limiti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri. Oltre a questo ci sono 100 giga in 4G per navigare in Internet, tutto per 7,99 € al mese.

La seconda offerta si avvicina molto a questa proposta, ma cambia innanzitutto per il prezzo che è di 9,99 € al mese. Se vi state chiedendo il perché di questo leggero aumento, la risposta è presto data: ci sono ben 150 giga all’interno. Ovviamente neanche qui mancano minuti e messaggi senza limiti verso tutti i provider.

Da ricordare inoltre che tutti coloro che potranno sottoscrivere queste soluzioni appartengono ad oggi solo a Iliad e ai gestori virtuali. Non c’è dunque altra chance di ottenere una delle due Silver di Vodafone.