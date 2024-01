La Ces 2024 è una fiera che si terrà a Las Vegas e prevede come argomento principale AI, ovvero l’intelligenza artificiale.

CES 2024, quando avverrà e cosa ci riserverà

Ces 2024, la fiera che si terrà a Las Vegas, aprirà al pubblico il 9 Gennaio, questa fiera tech, tratta principalmente materiali e creazioni nel mondo dell’elettronica. La fiera sarà anche un’occasione per i rappresentanti dei vari prodotti elettronici, di inaugurare le loro creazioni. Come topic principale della fiera si tratteranno prodotti con base di intelligenza artificiale, quindi Las Vegas dal 9 Gennaio diventerà la città con più strumenti tecnologici e moderni al mondo. Si andranno a presentare dai nuovi smartphone, ai computer fino ad arrivare a componenti più ingombranti come elettrodomestici, ecc…. Ci sono prodotti che già la fiera ha svelato. Per esempio ci saranno nuovi frigoriferi basati sull’AI come il Family Hub Plus dell’azienda coreana Samsung o degli aspirapolveri Jet Bot Combo e Jet Ai. Il frigorifero funziona con l’intelligenza artificiale e presenta una caratteristica che lo rende unico nel suo genere, riesce a suggerirti delle ricette di cucina basandosi sugli alimenti riposti al suo interno. Mentre gli aspirapolveri Jet, riescono a rilevare il tipo di superficie, ovvero la tipologia del pavimento e la regolazione di potenza e modalità d’uso.

Quali altri dispositivi ci saranno?

Il CES sarà la fiera più importante in ambito tech dove avverrà la presentazione di nuovi computer, TV, auto, ecc…. Ci saranno delle aziende produttrici come Nvidia e Intel che presenteranno le nuove schede grafiche delle serie Rtx 40 e Rx 8000. Ci saranno presentazioni anche per le nuove CPU come l’Amd Ryzen 9 e l’Intel Neteor Lake. Tutte queste CPU saranno dedicate all’AI. Al CES ci sarà la presentazione della nuova linea elettrica di Honda, e anche dei nuovi tipi di guida autonoma presentati da Hyundai. Verrà svelata anche la Mercedes con un sistema chiamato infotainment MBUX Virtual Assistant che permetterà una guida più sicura e naturale pur mantenendo un design futuristico. Ci saranno molti altri dispositivi basati sull’AI al CES, per questo Las Vegas diventerà una città che pullula di tecnologia per quel periodo di tempo.