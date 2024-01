Smartphone e IA: cosa arriverà nel 2024 ?

Il 2023 è stato senza alcun dubbio l’anno delle IA, da ChatGPT in primis per poi arrivare senza problemi a Google Bard e Bing Chat, ora però se l’anno lasciatoci alle spalle è stato quello dell’arrivo delle IA, il 2024 sarà senza alcun dubbio quello del consolidamento di queste ultime, il quale passa e passerà senza alcun dubbio dagli smartphone, i principali indiziati a diventare la piattaforma d’uso principale delle IA ogni giorno.

Ovviamente viene spontaneo chiedersi cosa arriverà dunque, proviamo a rispondere insieme a questa domanda, gli elementi ci sono tutti.

IA On board

Ebbene sicuramente a gettare le basi dell’IA nel mondo degli smartphone avremo il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 pensato appositamente per migliorare le prestazioni IA degli smartphone su cui monta, quest’ultimo infatti servirà per l’esecuzione di algoritmi LLM direttamente sullo smartphone che fa girare, il quale ad esempio sarà il prossimo Galaxy S24 che come è trapelato su Walmart avrà delle funzioni IA specifiche.

Tra le funzioni che dunque arriveranno, grazie ai leak di S24, vedremo la possibilità di creare immagini generate e di sfruttare un fotoritocco molto più avanzato rispetto a prima, in più anche l’opzione di traduzione in tempo reale mentre si effettua una telefonata, cosa che non richiederà più dunque di parlare un’altra lingua, farà tutto direttamente lo smartphone.

L’impatto più evidente sarà probabilmente nella fotografia, gli scatti verranno elaborati da potenti algoritmi IA che soprattutto al buio miglioreranno sensibilmente la qualità della foto grazie alla comprensione della scena che state inquadrando, rendendo le foto più nitide senza differenze visibili.