Fastweb Mobile: nuova Promo con 2 Mesi Gratis su alcune Offerte

A partire dall’8 gennaio 2024, Fastweb Mobile ha lanciato una nuova promozione che consente ai clienti di ottenere i primi 2 mesi gratuitamente su due delle sue offerte principali: Fastweb Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi.

Questa offerta speciale è simile a una promozione precedente che era valida dal 17 novembre al 7 dicembre 2023, ma in quella occasione i clienti potevano beneficiare di 3 mesi gratuiti invece di 2. Anche se il periodo è diminuito, resta comunque un’opportunità intelligente per chiunque voglia sperimentare l’efficienza di un piano mobile Fastweb.

Le offerte incluse nella promo FASTWEB: tutti i dettagli

Una delle opzioni è l’offerta Fastweb Mobile Full, che ti dona la possibilità di godere di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, assicurandoti una connessione costante con amici, familiari e colleghi. La copertura non si ferma ai confini nazionali, con inclusi minuti verso alcune destinazioni estere, permettendoti di mantenere i contatti anche al di là dei confini italiani.

Per quanto riguarda gli SMS, Fastweb Mobile Full ti offre la comodità di inviarne fino a 100 al mese verso tutti i numeri nazionali, garantendoti un modo pratico per comunicare con chiunque, ovunque tu sia. L’offerta include anche un pacchetto dati con ben 200 GB di traffico dati fino a 5G. Il prezzo mensile di questa offerta è altamente competitivo: soli 9,95 euro e in più i primi 2 mesi sono completamente gratuiti.

Per chi desidera di più, c’è Fastweb Mobile Maxi. Questa tariffa comprende gli stessi vantaggi di Full, ma con alcuni plus che la rendono ancora più interessante. Il traffico dati, infatti, è notevolmente potenziato, raggiungendo la quota di 300 GB fino a 5G. Il costo mensile di Fastweb Mobile Maxi è di soli 11,95 euro, e anche in questo caso, i primi 2 mesi sono gratis.

Entrambe le offerte includono anche l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy, che è la scuola dell’operatore per le professioni digitali. Inoltre, i clienti possono beneficiare del programma FastwebUP Plus Mobile, che regala vantaggi mensili come minuti gratuiti su noleggio di monopattini elettrici, sconti su giochi e console, abbonamenti a giornali sportivi e altro ancora. Questa promozione è valida fino al 28 febbraio 2024, salvo proroghe. Per ulteriori dettagli e informazioni, è consigliabile verificare le condizioni specifiche sul sito ufficiale di Fastweb Mobile.