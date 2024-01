Tesla, richiamate oltre 1,6 milioni di auto per un grave problema

Tesla sta affrontando un altro significativo problema in Cina, richiamando oltre 1,6 milioni di veicoli a causa di problemi al software dello sterzo e ai sistemi di bloccaggio delle porte. Il regolatore del paese, l’amministrazione statale per la regolazione del mercato ha annunciato la notizia. Il richiamo coinvolge vari modelli Tesla, tra cui i più popolari Model 3, X, S e Y.

Il richiamo in Cina segue strettamente una mossa simile negli Stati Uniti appena un mese fa, quando Tesla richiamò due milioni di veicoli a causa di problemi software dell’autopilota. Il regolatore cinese aveva già sollevato preoccupazioni a maggio dell’anno precedente, evidenziando potenziali problemi ai sistemi di accelerazione e frenata in oltre un milione di veicoli. In seguito, Tesla individuò problemi nelle funzioni di guida assistita e nei sistemi di bloccaggio delle porte.

Questo richiamo rappresenta un altro colpo significativo per Tesla in Cina

Curiosamente, l’attuale richiamo è descritto come un “richiamo da remoto“. Poiché i problemi saranno risolti attraverso aggiornamenti del software via satellite. Ciò significa che i proprietari di Tesla non dovranno recarsi presso concessionarie o officine per le necessarie correzioni. L’aggiornamento del software sarà applicato a tutti i veicoli che hanno riscontrato questo problema. Inoltre esso mira a risolvere i problemi legati alla funzione di guida assistita, riducendo il rischio di collisioni.

Questo richiamo è considerato come un colpo basso, in seguito al superamento delle vendite di auto elettriche da parte di BYD rispetto a Tesla nel quarto trimestre del 2023. Tesla ha un ampio mercato dei consumatori in Cina. Lì l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi è incentivato attraverso sovvenzioni. La Cina ha l’obiettivo di avere la maggior parte delle auto alimentate con energia pulita entro il 2035.

La competizione serrata nel mercato cinese e la crescente attenzione sulle prestazioni e la sicurezza dei veicoli elettrici mettono a dura prova la Tesla. Ma l’azienda dimostra un rapido adattamento alle nuove situazioni. La risposta dell’azienda statunitense a questa situazione sarà cruciale. Deve mantenere la fiducia dei consumatori e consolidare la sua posizione in un mercato chiave per il settore dell’elettrico.