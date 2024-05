Noi tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta di Chromebook, I dispositivi proprietari di casa Google mossi dal sistema operativo ChromeOS, si tratta di piccoli dispositivi pensati per un uso quotidiano abbastanza rapido, immediato e fluido senza troppe pretese, infatti questi ultimi non sono pensati per il gaming pesante, bensì più per l’esecuzione di applicazioni e giochi in pieno stile smartphone.

Ovviamente trattandosi di un software di casa Google, anche quest’ultimo gode di novità e aggiornamenti costanti sviluppati dal team di sviluppo dell’azienda che si impegna a mantenere il sistema operativo dedicato ricco di funzionalità e innovazioni di vario genere.

Quella di cui vi parliamo oggi è decisamente una grande novità pensata per Chrome OS, secondo le ultime notizie trapelate su Internet infatti, Google sarebbe in procinto di lanciare un nuovo App Store specifico per il suo sistema operativo dedicato ai Chromebook, Al suo interno saranno presenti giochi e applicazioni e il nome sarà App Mall.

Anteprima online

Un’anteprima diffusa su Internet ci mostra alcune caratteristiche di App Mall, Quest’ultima è disponibile su Chrome Canary Per Chrome OS 126, come viene mostrato all’interno del video dimostrativo, nella parte sinistra dello schermo saranno presenti le sezioni all’interno delle quali l’utente potrà scegliere tra cerca, home, app e Giochi, una volta fatta la vostra scelta la scheda dedicata fornirà descrizione completa e immagini.

Ovviamente tramite questo Store si potranno scaricare principalmente i contenuti presenti anche sul Play Store, ma non solo, alcuni titoli infatti mostreranno percorsi diversi come web app e PWA, le quali caricheranno solo ed unicamente un collegamento sul desktop per poi poterle scaricare.

Si tratta dunque di una novità particolarmente gradita che molti utenti aspettavano da parecchio tempo, quest’ultima infatti consentirà di raccogliere in maniera globale tutte le applicazioni consentendo un risparmio di tempo non indifferente agli utenti, per abilitarlo vi basterà inserire la stringa “chrome://flags/#cros-mall“.