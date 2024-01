Vodafone mette in campo le SILVER, ci sono fino a 150 GB con 7 EURO

Come volevasi dimostrare, ancora una volta gli utenti stanno scegliendo in massa le offerte di Vodafone. Quelle che stanno svolgendo il ruolo trainante in questo caso sono sicuramente le promo Silver, promozioni mobili ancora disponibile ma solo per alcuni utenti.

È bastato poco per far capire le sue intenzioni: direttamente dal 2023 sono state prolungate le due offerte in questione. Al loro interno queste due soluzioni hanno tutto quello che serve a partire dai minuti fino ad arrivare a tantissimi giga. L’obiettivo però è quello di rendere disponibile un gran rapporto tra qualità e prezzo.

Qualcuno aveva visto già in passato le vecchie Silver ma ora la situazione è molto diversa. Probabilmente qualcuno potrebbe restare sorpreso.

Vodafone batte la concorrenza, le due offerta Silver sono ancora disponibili

Con la prima delle due offerte, la volontà di Vodafone di stupire sembra già molto chiara: si intende stupire. Ecco quindi che per soli 6,99 € al mese gli utenti possono avere a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga disponibili in 4G. La seconda offerta è molto simile, ma costa 7,99 € perché ha qualcosa in più. Al suo interno infatti ci sono minuti ed SMS illimitati ma questa volta con 150 giga in 4G.

Queste soluzioni sono attualmente disponibili ma solo per alcuni utenti. Stando a quanto riportato infatti solo chi proviene da Iliad può scegliere una di queste due offerte, così come chi proviene da un gestore virtuale. La battaglia del 2024 è dunque cominciata e a scandirne i ritmi sembra essere Vodafone.