Vodafone, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, sta attirando l’attenzione degli utenti con un’ampia gamma di offerte cellulari a rate e sconti speciali per la connessione a Internet a banda larga. Sebbene in passato l’azienda abbia offerto smartphones gratuiti con alcune promozioni, attualmente l’attenzione è rivolta alla possibilità di acquistare i migliori modelli di cellulari a rate, anche con finanziamenti a tasso zero in 48 comode rate.

Scopri le opzioni convenienti di Vodafone

Chi decide di passare a Vodafone con un cellulare ha la possibilità di acquistare i più recenti modelli di smartphone dei principali marchi del settore. Apple, Samsung, Google, Xiaomi e molti altri sono disponibili a rate, permettendo agli utenti di avere il telefono desiderato senza dover sborsare l’intero importo in un’unica soluzione.

Le offerte variano in base al modello di telefono scelto, con la possibilità di pagare a rate in 24 mesi. Un esempio di questa conveniente opzione è l’iPhone 15, che può essere ottenuto a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate, con un anticipo di 99,99 euro. Questo offre un notevole risparmio rispetto al prezzo di mercato, rendendo l’acquisto di uno smartphone di fascia alta più accessibile per gli utenti.

Sconti e promozioni aggiuntive

Non solo offerte sui cellulari, ma Vodafone offre anche sconti e promozioni per chi decide di attivare la connessione Internet a casa. Passando a Vodafone con cellulare, gli utenti possono beneficiare di uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Unlimited, che include navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home) e chiamate illimitate.

Attivando Smart Pay, che consente il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, gli utenti possono accedere al servizio Vodafone Smartphone Easy Special Edition. Questo offre la possibilità di pagare con un finanziamento a tasso zero, rendendo l’acquisto del telefono ancora più conveniente.

Con Vodafone Smart Change, è possibile dare in permuta il proprio vecchio cellulare. Questo può tradursi in uno sconto fino a 600 euro per l’acquisto di un nuovo modello, come ad esempio l’iPhone 15 Pro.

Protezione completa per il tuo smartphone

Per completare l’esperienza, Vodafone offre l’assicurazione Vodafone Care al costo di 2,50 euro al mese. Questa assicurazione protegge il telefono contro danni accidentali, danni da liquidi e furto. In caso di furto, viene fornito un modello sostitutivo della stessa marca, modello e capacità.

In conclusione, Vodafone non solo offre offerte convenienti per l’acquisto di smartphone a rate, ma estende la convenienza anche a servizi aggiuntivi come la connessione a Internet e assicurazioni per il telefono. Gli utenti che cercano un’esperienza completa e vantaggiosa possono trovare in Vodafone un alleato affidabile per iniziare il nuovo anno con tecnologia di qualità a costi accessibili.