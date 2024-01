Con Kena Mobile gli utenti potranno ricevere tante sorprese. Tra le varie iniziative proposte dall’operatore, infatti, c’è quella denominata Porta un Amico in Kena. Con quest’ultima, gli utenti potranno infatti ricevere fino a 50 euro di ricarica in omaggio per ogni nuovo cliente di Kena Mobile. Questa promozione è stata ora prorogata dall’operatore fino al prossimo 15 febbraio 2024.

Porta un Amico in Kena Mobile, promo super disponibile fino a febbraio

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di prorogare la sua promo super. Come già detto in apertura, infatti, si tratta della promo Porta un Amico in Kena. Con quest’ultima, gli utenti dell’operatore potranno ricevere una ricarica in omaggio per ogni nuovo cliente portato in Kena e fino ad un importo massimo pari a 50 euro.

Un’iniziativa senz’altro interessante per tutti i clienti di Kena Mobile. L’operatore, ricordiamo, sta proponendo al momento delle offerte mobile davvero eccezionali. Una di queste è Kena 6,99 130 GB. Quest’ultima offerta arriva ad includere ogni mese fino a 130 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo di questa offerta è di soli 6,99 euro al mese ma non è tutto. L’operatore sta infatti proponendo il primo mese gratuito. Inoltre, l’operatore sta regalando ben 50 GB di traffico dati extra per un anno. Ad un euro in più, è poi disponibile l’offerta mobile Kena 7,99 150 GB. Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri.