Renault ha finalmente svelato la tanto attesa Renault 5 E-Tech, la prossima generazione del veicolo elettrico destinato a sostituire la Zoe. Basata su immagini dei brevetti rilasciati dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), l’auto promette un mix affascinante di design retro e tecnologia moderna.

L’azienda così come altre presenti sul settore investe nella creazione di vetture che siano sostenibili, ma non troppe costose, soddisfando finalmente le esigenze dei compratori. Uno dei motivi per la loro lenta diffusione, infatti, è proprio legato ai costi elevati per l’acquisto, oltre che per la manutenzione. In questo modo invece si potrebbero raggiungere gli obiettivi posti dall’Unione Europea per la sostituzione delle vetture che emettono inquinamento e che stano danneggiando il nostro ambiente.

Le caratteristiche della nuova Renault 5 E-Tech

La vettura presenta uno stile affascinante che riesce a fondere perfettamente modernità e animo vintage. Una spia di carica sul cofano e due porte di ricarica, una per ciascun parafango anteriore, caratterizzano la parte anteriore. La barra luminosa posteriore dei concept precedenti è stata sostituita da un elemento decorativo nero. Maniglie delle porte anteriori tradizionali e specchietti laterali più grandi conferiscono un tocco di praticità senza compromettere il design. La Renault 5 E-Tech servirà da base per una versione hot hatch della divisione prestazioni di Renault “Alpine”. Questa mossa sottolinea l’impegno dell’azienda nel combinare prestazioni sportive con la mobilità elettrica.

L’auto sarà funzionante ad energia elettrica, utilizzando la piattaforma AmpR Small condivisa anche con la Clio. Dotata di sospensioni posteriori multi-link per migliorare la manovrabilità, la Renault 5 E-Tech offrirà inizialmente una batteria da 52,0 kWh con un’autonomia di circa 400 chilometri secondo il ciclo WLTP. In seguito, sarà introdotta una variante più economica con una batteria da 40,0 kWh e un’autonomia ridotta.

Il prezzo stimato è di circa 25.000 euro, la società mira a donare un’opzione competitiva nel mercato delle vetture elettriche. L’azienda punta anche a sottolineare il suo impegno verso il basso costo, allineandosi con la strategia di Dacia, un altro marchio automobilistico del gruppo. L’anteprima mondiale della Renault 5 E-Tech è prevista per il 26 febbraio al Salone di Ginevra 2024. Questo evento sarà l’occasione per mostrare al pubblico le caratteristiche dettagliate e le innovazioni del nuovo progetto realizzato.