Truffa di gennaio, il messaggio RUBA soldi dal conto così

Durante gli ultimi giorni molte persone hanno sentito parlare di una nuova truffa phishing che ruberebbe i dati personali e bancari. Qui in basso ci sono i messaggi che sarebbero stati spediti ad alcune persone tramite e-mail.

Questa nuova truffa sembra reale ma in realtà vi porta via i dati sensibili in poco tempo

“Abbiamo un’offerta unica. Una ragazza di nome Adriana e attualmente in arrivo nella tua citta. E una nostra cliente abituale e importante. E arrivata la richiesta di trovare un uomo. Cerca un incontro per sesso perverso. Non e la prima volta che forniamo questo servizio per l’Adriana e possiamo dirvi che non ve ne pentirete se accetterete di incontrarla. Ama davvero il sesso! Impazzisce se non fa sesso per un giorno. Se siete interessati a questa offerta, chiamatela. Il suo numero di telefono e sul suo profilo. Oppure scrivete un messaggio sul sito web e lei vi rispondera.”

La questione non finisce qui, visto che dopo questo primo messaggio diversi utenti hanno testimoniato di aver ricevuto un altro testo:

“Ciao, mi chiamo Adriana, mi piacerebbe conoscerti.

Quindi, mi presento, sono una donna molto sincera, spiritosa e romantica che capisce un buon ascoltatore, mi piace ridere.

Non sto cercando il principe azzurro, ma hai questo aspetto. Non so cosa ne pensi, ma mi piacerebbe davvero divertirmi un po’ qui con te!

Vai al mio profilo per espandere la conversazione aperta. Usa questo nickname Ellie-hot666 durante la ricerca.

Grazie e a presto…“.

Il tutto sarebbe stato ideato dai truffatori per creare una sorta di rapporto di continuità con il messaggio precedente, così per dargli credibilità. State quindi molto attenti e non cascateci.