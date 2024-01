Truffa impressionante, RUBATI soldi e dati agli utenti

Ancora una volta purtroppo gli italiani si ritrovano ad affrontare una nuova truffa bancaria. Deve essere chiaro un concetto: ad essere lese sono entrambe le parti, ovvero sia la banca che l’utente che riceve il messaggio.

Basta dare uno sguardo qui sotto per capire cosa sta succedendo. Il testo che vedete è quello che è arrivato tramite e-mail a tantissimi italiani in questi giorni, soprattutto durante le feste. A parlare sembra una famosa banca, ma non è altro che un messaggio generato dai malviventi che cercano con una truffa di rubare i dati e soldi.

Il segno che distingue chiaramente che si tratta di una truffa e innanzitutto la mail mittente, tutt’altro che ben definita e composta da un nome a caso. Inoltre c’è un aspetto fondamentale: l’uso di alcune parole. State quindi attenti a questi messaggi che purtroppo girano molto spesso.

Truffa del conto Intesa Sanpaolo, ecco come truffano utenti e banca

“L’attivazione della tua app bancaria scadrà il 02.01.2024

Accedi per rinnovare l’attivazione e poter utilizzare i servizi online.

Il tuo account sarà limitato finché non aggiornerai le tue informazioni

Per evitare la sospensione entro 24 ore, procedi il prima possibile tramite la nostra piattaforma sicura. Clicca sul link qui sotto e lasciati guidare.

APPLICA ORA

In alternativa per concludere l’apertura del conto puoi

tornare sul sito Intesa Sanpaolo

accedere nell’Area Ospiti con la tua e-mail e la password che ti abbiamo inviato tramite e-mail

Prova la carta Intesa Sanpaolo

proseguire fino alla firma dei contratti

Sicurezza Grazie per aver scelto Intesa Sanpaolo!”