Iliad, la FLASH 180 con un regalo costa POCHISSIMO

Nessuno riuscirà a fare meglio di Iliad attualmente nel mondo della telefonia mobile italiana e questo è un dato di fatto. Il famoso provider che è riuscito a raccogliere il favore della critica e anche degli utenti fin dal 2018, sta continuando a muoversi bene. Le sue offerte portano sempre gli utenti a valutarne una sottoscrizione immediata, sia per i contenuti interni che per i prezzi mensili che durano per sempre.

Direttamente sul sito ufficiale infatti si può notare quanto siano di impatto le promozioni mobili, una delle quali era già disponibile nel 2023. Questa, che prende il nome di Flash 180, è ancora disponibile e sempre con lo stesso prezzo, ma bisogna fare presto. A breve infatti scadrà e non potrà più essere sottoscritta. Al suo interno ci sono i migliori contenuti ogni mese e c’è un prezzo straordinario che tutti vorrebbero avere.

Iliad: la promo migliore è ancora disponibile, ecco la Flash 180

Gli utenti che si aspettavano delle novità da parte di Iliad si sono beccati una conferma: la Flash 180 anche nei primi giorni di gennaio. L’offerta in questione è stata infatti prorogata ancora una volta e consentirà agli utenti la sottoscrizione almeno per qualche altro giorno.

Al suo interno è possibile trovare ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori, con 180 giga in 5G disponibili. Il prezzo mensile è di 9,99 € e ricordiamo che durerà per sempre una volta sottoscritta la promo. Il costo di attivazione è praticamente uguale, per cui la prima ricarica dovrà essere necessariamente da 20 € almeno.