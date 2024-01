Realme 10 è uno smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, un dispositivo che oggi costa meno di 200€, e può ancora essere considerato uno dei migliori in circolazione della medesima fascia di appartenenza, anche grazie alle nuove offerte disponibili direttamente su amazon.

Al giorno d’oggi pensare di acquistare uno smartphone è molto più facile del passato, anche Realme 10 vuole essere il giusto contrappeso in un mercato sempre più alla portata di tutti. Si tratta di un dispositivo dotato di display da oltre 6 pollici di diagonale, un Super AMOLED con refresh rate a 90Hz, affiancato da processore MediaTek Helio G99, un chipset octa-core che presenta una frequenza di clock fino a 2,2GHz.

Realme 10: lo potete acquistare a basso prezzo su Amazon

Avere uno smartphone di qualità a meno di 200€ è possibile grazie al Realme 10, un prodotto che oggi può essere acquistato a soli 179 euro, approfittando di un risparmio ulteriore di 20 euro sul prezzo mediano, che in genere si aggira sui 199 euro.

Ciò che contraddistingue il prodotto è sicuramente una buona dose di specifiche tecniche di ottimo livello, come la doppia fotocamera posteriore, con il sensore principale da 50 megapixel, passando appunto per la batteria da 5000mAH, pronta a garantire una autonomia decisamente superiore al normale, e supportare anche la ricarica rapida a 33W, per finire poi con un design che riesce a convincere mostrando tutta la modernità ed il suo essere perfetto anche per gli utenti più alla moda.