Le offerte TIM tutto compreso rappresentano una soluzione completa per i clienti mobile desiderosi di arricchire la propria esperienza di connettività e intrattenimento. Il colosso italiano delle telecomunicazioni ha lanciato una serie di proposte per la navigazione ad alta velocità, chiamate senza limiti e accesso a una vasta gamma di contenuti a prezzi convenienti.

A partire da gennaio 2024, l’operatore presenta diverse opzioni, ognuna pensata per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. Una delle offerte in evidenza è il “TIM Premium Base“, dedicato ai già clienti mobile con una SIM mobile da almeno 9,99 euro al mese attiva. Questa offerta offre una navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, con chiamate a consumo (a 0.19 cent al minuto e 0.19 cent per scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali. Il canone mensile è di 22,90 euro per i già clienti, mentre i nuovi clienti pagano 25,90 euro al mese.

Le nuove offerte per la connessione TIM

Per coloro che cercano una connessione ancora più veloce, c’è l’opzione “TIM Wi-Fi Power Smart“, con una navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH. Questa offerta include chiamate illimitate per 24 mesi e un modem TIM Hub+ Executive incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione. Il canone mensile è di 24,90 euro per i già clienti e 30,90 euro per i nuovi clienti.

La proposta più avanzata è rappresentata da “TIM Wi-Fi Power Top“, che offre navigazione illimitata fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload su rete FTTH XGS-PON. Il canone mensile è di 35,90 euro, ma scende a 25,90 euro per i già clienti con una SIM il cui canone mensile è pari o superiore a 9,99 euro. Questa offerta include chiamate illimitate per 24 mesi, un modem TIM 10 Gb e numerosi servizi aggiuntivi come TIM Navigazione Sempre Attiva, TIM Navigazione Sicura e TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti.

Per rendere ancora più allettante l’offerta, TIM consente ai clienti di arricchire la propria esperienza di intrattenimento con pacchetti TIMVISION opzionali. Questi includono opzioni come TIMVISION con Disney+, Netflix, Amazon Prime, TIMVISION Calcio e Sport con Disney+, TIMVISION Gold, che offre una vasta gamma di contenuti da Disney+, Netflix, DAZN, Infinity+ e Amazon Prime.

Inoltre, i già clienti TIM, con una SIM mobile da almeno 9,99 euro al mese attiva, è possibile usufruire di sconti esclusivi sul canone mensile della fibra, rendendo l’upgrade alla connessione ultraveloce ancora più conveniente.