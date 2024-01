La cinematografia, spesso, offre poche occasioni in cui il desiderio di rimanere incollati al sedile del cinema persiste fino alla fine dei titoli di coda. Questo accade solo quando il film è in grado di suscitare un’emozione travolgente. Il film “La Società della Neve” di J.A. Bayona, che ha chiuso la 80esima edizione del Festival di Venezia nel settembre scorso e ora fa il suo debutto su Netflix, è un’esperienza cinematografica che trascende le aspettative.

Questo film originale Netflix narra una delle storie di sopravvivenza più intense e commoventi di tutti i tempi. È uno spettacolo visivo che afferra il cuore dello spettatore con una presa ferma, ma delicata. Il film rappresenta un capolavoro cinematografico e dimostra inequivocabilmente che un film, per raggiungere il cuore del pubblico, deve trasmettere non solo una storia avvincente, ma consentire a ciascuno degli spettatori di identificarsi con le paure, gli slanci vitali, la rabbia o la gioia dei personaggi sullo schermo.

La società della Neve arriva su Netflix

“La Società della Neve” riesce a penetrare nell’anima in modo unico, provocando un turbinio di emozioni che vanno dalla tristezza alla gioia, dalla paura alla rabbia, dalla rassegnazione alla ribellione. Questo mix di sentimenti intensi offre uno spettacolo che vale la pena vivere fino in fondo. La storia, basata su eventi reali, racconta di 16 sopravvissuti al disastro aereo delle Ande nel 1972, intrappolati nella neve per due mesi.

Il 13 ottobre 1972, il volo 571 con a bordo una squadra di rugby dell’Uruguay si schiantò sulle Ande, lasciando 45 persone a confronto con la vita e la morte. Di queste, 29 persero la vita, mentre gli altri riuscirono a sopravvivere nutrendosi della carne dei compagni deceduti, aggrappandosi alla volontà di vivere che non li abbandonò mai.

Il film di Bayona, terza trasposizione cinematografica di questa tragedia, si è rivelato una delle sorprese più toccanti della 80esima edizione del Festival di Venezia e uno dei migliori film Netflix degli ultimi tempi. Già candidato ai prossimi Golden Globes e Oscar 2024 come miglior film internazionale. “La Società della Neve” è un’opera che penetra nell’animo con la sua crudezza, offrendo al contempo una tenerezza impressionante. Esso dipinge un ritratto dell’umanità senza precedenti, sottolineando il valore della vita come un dono prezioso, un tesoro da difendere non solo per sé stessi, ma soprattutto per gli altri.