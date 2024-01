Dall’uscita del primo trailer di GTA VI, il mondo videoludico è letteralmente impazzito. La risposta al nuovo capitolo della saga creata da Rockstar Games è stata immediata con visualizzazioni record in tutto il mondo.

Immediatamente sono arrivate anche molte parodie, con il trailer ricreato in stile Lego, con i cubi di Minecraft e perfino con i personaggi di GTA V. Tuttavia, nonostante l’attesa e le aspettative, ci sono alcuni utenti molto scettici.

Le perplessità su GTA VI e il suo successo sono stante condivise con la community attraverso un post su Reddit. L’utente IAmGolfMan ha aperto un thread per cerca di capire quali sono le motivazioni che portano i giocatori a pensare che il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto potrebbe essere un flop.

Rockstar Games sta lavorando allo sviluppo di GTA VI ma una parte della community di videogicatori non sembra interessata a questo nuovo capitolo

Nel post si legge: “Vedo tanta gente dire che GTA V sarà migliore e che non compreranno nemmeno GTA VI per continuare a giocare al precedente capitolo“. L’utente ha poi continuato: “Come possono queste persone non essere stanche di giocare allo stesso gioco da quasi 10 anni, anche se GTA VI non riuscisse ad essere migliore di GTA V, tutti vorrebbero qualcosa di nuovo a questo punto“.

IAmGolfMan, infine, prova a trovare quello che sembra il motivo reale per cui una parte della community ritiene che la nuova fatica di Rockstar Games potrebbe essere un flop. Egli sostiene che la gente ha troppa paura del cambiamento ed è accecata dalla nostalgia.

Questa combinazione di fattori porta a creare aspettative enormi che, in 10 anni di attesa, si sono ingigantite ulteriormente. Quando questi giocatori prenderanno il joystick in mano per giocare a GTA VI, nel 2025, si potrebbero trovare davanti ad un titolo profondamente diverso da quello che la loro mente ha immaginato.

Le aspettative non verranno soddisfatte e, per questo motivo, secondo loro il titolo potrebbe “fare schifo”. Tornare a giocare a GTA V significherebbe rientrare nella comfort zone e affidarsi a qualcosa di conosciuto e consolidato, senza dover per forza familiarizzare con qualcosa di nuovo e diverso.

In ogni caso, crediamo che siano davvero pochi gli utenti che credono che GTA VI possa essere un flop. Piuttosto, non vediamo l’ora di giocare al titolo e valutarne storia, gameplay e novità tecniche non appena sarà pubblicato.