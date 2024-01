XPENG X2, ecco le auto volanti del futuro

Numerose innovazioni sono uscite in questi anni soprattutto nel mondo automobilistico, ma come sarebbe il mondo con auto volanti? Fortunatamente è già possibile assaporare questa idea, grazie ad alcuni prototipi che non molto tempo fa sono stati presentati al pubblico, stiamo parlando di XPENG X2.

XPENG X2 è classificato come eVTOL, appartenente alla branchia dei veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale e concepito per gli spostamenti a corto raggio in ambito urbano. Prodotto dalla XPENG, è stato presentato alla fiera tecnologica GITEX Global a Dubai, dove ha effettuato un volo di prova stupendo il pubblico.

XPENG X2, l’auto volante del futuro?

Per i permessi legati al volo dimostrativo dell’XPENG X2, la casa produttrice si è recata presso la Dubai Civil Aviation Authority (DCAA), assicurandosi uno spazio adeguato per l’aviazione sullo Skydive di Dubai. Si può notare dal video di dimostrazione divulgato dalla casa produttrice, che il veicolo in questione è in grado solamente di effettuare un decollo verticale senza compiere un tragitto prestabilito.

Il modello X2 è la quinta generazione dei eVTOL dell’azienda cinese XPENG, con caratteristiche molto singolari perché predisposto di due posti per il trasporto di persone e una portata massima di 760 kg. L’intero abitacolo è realizzato interamente in fibra di carbonio e le forme molto affusolate permettono il giusto compromesso tra aerodinamicità e bellezza. Il modello X2 in particolare è in grado di raggiungere una velocità massima di 130 km/h, con un’autonomia di 35 minuti di volo.

La società cinese XPENG AEROHT è già propenza alla presentazione della sesta generazione al prossimo 1024 XPENG Tech Day, rappresentando il futuro degli spostamenti in citta o addirittura il trasporto di materiale sanitario.

Conclusioni e considerazioni

Al futuro non si scappa e soprattutto l’idea legata alle auto volanti potrebbe essere una vera e propria chiave di svolta per la società, grazie alla possibile diminuzione del traffico nelle grandi città e la riduzione dei tempi di attesa di qualsiasi tipologia di trasporto.